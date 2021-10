Servis Berkala Suzuki Ertiga Selama 5 Tahun, Cek Biayanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Biaya servis berkala mobil menjadi salah satu aspek yang harus diperhitungkan ketika hendak membeli mobil baru. Suzuki pun dengan "pede" membuka biaya servis berkala mobil MPV mereka All New Suzuki Ertiga.Secara keseluruhan, mobil keluarga yang mereka tawarkan ini terbagi atas model bertransmisi otomatis atau manual. Diketahui keduanya memiliki total biaya servis di kisaran Rp5 jutaan untuk pemakaian 100 ribu kilometer atau setara 5 tahun pemakaian.Bila dirinci untuk model bertransmisi otomatis akan dikenakan biaya Rp5.019.950 untuk 100.000 kilometer atau setara 5 tahun pemakaian. Kalau dibagi per bulan, maka konsumen setidaknya harus menyiapkan Rp83 ribuan per bulannya.Sedangkan untuk model bertransmisi manual akan dikenakan biaya sedikit lebih mahal atau di Rp5.478.950 untuk 100.000 kilometer atau setara 5 tahun pemakaian. Kalau dibagi per bulan, maka konsumen setidaknya harus menyiapkan uang Rp91 ribuan per bulannya.Kunci dari biaya servis berkala yang tergolong terjangkau ini tidak terlepas dari program bebas biaya servis selama 50 ribu kilometer pertama. Sehingga konsumen baru mulai membayar servis mulai dari 60 ribu kilometer.Saat ini, konsumen bisa mendapatkan mobil keluarga buatan Cikarang, Jawa Barat ini dengan harga mulai dari Rp201,9 juta hingga Rp255,1 jutaan (on the road DKI Jakarta).