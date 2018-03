Peugeot Berharap, New 3008 Dongkrak Penjualan di Indonesia

Performa penjualan Peugeot Indonesia di sepanjang 2017 terbilang lesu, hanya 34 unit berdasarkan data wholesale Gaikindo. Tentu merek asal Prancis ini berharap 2018 bisa lebih baik, terlebih mereka baru saja meluncurkan New 3008.General Director for South East Asia PSA Group, Lionel Faugeres, optimis New 3008 bisa diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Menurut dia dengan memperkuat pangsa pasar di Indonesia, tentu akan membantu tujuan PSA Group untuk menjual 50 persen Peugeot di luar Eropa pada tahun 2020.“New 3008 merupakan produk utama untuk menggambarkan strategi pasar kami yang terus meningkat,” tutur Lionel Faugeres melalui keterangan resminya.Peugeot Indonesia menargetkan bisa menjual New 3008 sebanyak 150 unit di 2018. Jika dihitung, penjualan untuk SUV ini saja hampir mencapai lima kali lipat torehan total Peugeot Indonesia di 2017.“Beberapa bulan ini kami hanya menjual brosur saja, pemesanan sudah 33 unit. Bahkan ada yang memberi uang panjar Rp30 juta hingga Rp140 juta. Ini menunjukkan animo masyarakat Indonesia yang tinggi," ujar Operation Manager PT Astra International-Peugeot Sales Operation, Andyka Susanto.Andyka melihat bahwa prediksi Gaikindo juga turut mempengaruhi rencana mereka. Asosiasi untuk kendaraan penumpang dan kendaraan komersial itu memperkirakan masih akan ada pertumbuhan positif, dan minimal capaiannya masih sama dengan 2017 yakni sekitar 1.079.000 unit.Lantas apakah mobil seharga Rp690 juta ini bakal memenuhi target yang dibebankan?(UDA)