RTD Tak Gentar Main Lampu LED Aftermarket, Apa Hebatnya?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(UDA)

Tren pasar lampu otomotif tipe LED (Light Emitting Diode) kini digandrungi dan ramai diaplikasi oleh masyarakat Indonesia. Berbagai macam jenis, bentuk dan tipe telah hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen otomotif tanah air. Tak terkecuali brand RTD by RAYTON yang tengah populer saat ini.Menurut National Sales Manager Rayton Indonesia, Tommy, pasar lampu LED Aftermarket sudah banyak variannya, sehingga pihaknya lebih spesifik dalam menentukan tipe dan jenis, sesuai dengan customer wants dan costumer need-nya. “Kami memiliki 3 segmen varian lampu LED, yaitu tipe standard, tipe middle atau menengah, dan tipe premium. Semua tipe ini tentunya dengan spesifikasi OEM Quality,” imbuh Tommy.Berkat adanya tipe dan segmentasi seperti disebutkan Tommy, mereka berharap konsumen LED otomotif di Indonesia dapat tepat guna dalam memilih lampu LED otomotif, yakni sesuai fungsi dan kebutuhannya. Perlu diketahui, perbedaan 3 tipe lampu RTD by Rayton terletak pada build quality, harga, uniqness dan value dari masing-masing segmen tersebut.“Misal untuk tipe standard, di harga 150 ribuan dengan build quality standard dan watt yang rendah di 26 watt. Lalu untuk tipe middle kita memiliki range harga di Rp250 hingga Rp300 ribuan. Sementara untuk tipe premium di atas Rp300 ribuan dan tidak lebih dari Rp600 ribu,” urai pria ramah ini.Segmentasi produk yang disesuaikan kebutuhan konsumen tersebut dilakukan guna memberikan experience kepada konsumen sesuai fungsi dan value produk mereka. “Ini semua kita berikan kepada konsumen di Indonesia agar konsumen dapat memilih dan merasakan langsung value of product-nya.”Selain itu, menurutnya, konsumen tidak perlu khawatir terhadap garansi. Tommy mengatakan bahwa garansi yang diberikan dari distributor mereka terhadap konsumen adalah 1 – 2 tahun, dimulai dari pertama kali lampu itu di pasang ke kendaraan. Sementara jaringan penjualan 10 distributor ataupun dealer resmi untuk penjualan di seluruh Sumatera, Jabodetabek, seluruh Jawa. “Menyusul distributor di Kalimantan, Bali Nusa, Sulawesi dan Papua ke depannya.”Hal tersebut sekaligus membuktikan brand yang satu ini serius memainkan segmen lampu otomotif LED aftermarket di Indonesia. “Dengan menambah distributor, diharapkan produk RTD by Rayton dapat merambah ke seluruh Indonesia, dan dapat dirasakan oleh seluruh konsumen di Indonesia,” tutup Tommy.