Ini Bocoran Produk Lexus yang Bakal Melantai Tahun 2022

Jakarta: Lexus Indonesia berencana untuk menghadirkan beberapa produk baru di tahun 2022. General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma menegaskan produk-produk yang akan dibawa Lexus tahun ini mengarah ke model-model elektrifikasi."Visi Lexus Indonesia dan Lexus global adalah lebih ke arah elektrifikasi. Tak hanya kendaraan full electric tapi juga yang ramah lingkungan, ada hybrid, plug in hybrid, dan BEV. Dan kami pasti akan proses ke sana," kata Bansar di sela-sela pemaparan produk All New Lexus NX , Senin, 14 Maret 2022 di Senayan, Jakarta.Lebih lanjut, Bansar masih enggan memberi bocoran model-model apa saja yang akan meluncur di tahun ini."Yang pasti model-model baru yang akan kami launching mengarah ke elektrifikasi, tapi model apa, kapan timing-nya nanti pasti kita umumkan," lanjut Bansar.Sementara itu, satu produk yang sedang dipersiapkan Lexus untuk segera melantai di Indonesia salah satunya adalah varian All New Lexus NX 450h+ yang merupakan kendaraan plug in hybrid electric vehicle (PHEV).All New Lexus NX 450h+ sebenarnya sudah dipasarkan secara global. Namun, untuk pasar Indonesia kendaraan PHEV tersebut belum bisa dibeli konsumen karena Lexus Indonesia masih membutuhkan waktu untuk penyesuaian dengan kondisi dan regulasi di Indonesia sebelum benar-benar diluncurkan.