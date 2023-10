Cuma Butuh 1 Tahun, Wuling Air ev Terjual 11 Ribu Unit Lebih

Jakarta: Wuling Motors membuktikan mobil listrik tidak melulu membutuhkan ukuran besar. Air ev membuktikan bisa bisa diterima oleh konsumen di Indonesia meski memiliki dimensi yang ringkas. Sejak diperkenalkan pada tahun 2022, pabrikan yang bermarkas di Cikarang itu menyebutkan sudah menjual 11 ribu unit Air ev kepada konsumen di Tanah Air. "11 ribu lebih sejak diluncurkan," kata Direktur Pemasaran Wuling Motors Indonesia, Dian Asmahani, di Kelapa Gading Jakarta. Melihat Data Penjualan Air ev Versi Gaikindo Kalau dilihat dari data Wholesales yang dihimpun Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Air ev berhasil membukukan angka 8.053 unit sejak diluncurkan hingga Desember 2022. Dia mengalahkan Hyundai Ioniq 5 yang menjadi runner up dengan jumlah 1.829 unit pada akhir tahun 2022. Kemudian jika melihat pada bulan September 2023 lalu saja, angka retail sales Air ev ada sebanyak 1.157 unit. Angka tersebut mendominasi segmen EV sebesar 55 persen, dimana secara total keseluruhan penjualan mobil listrik berada di angka 2.110 unit. Tidak Ada Pesaing di Kelas Rp300 Juta Ke Bawah Salah satu kunci Air ev bisa diterima oleh masyarakat Indonesia karena harganya yang ada di bawah Rp300 juta. Bahkan di segmen di bawah Rp300 juta hampir tidak ada kompetitor, hingga akhirnya Seres E1 muncul per Agustus 2023 di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS). Saat ini Air ev dijual dengan harga Rp273,5 jutaan untuk varian Long Range, Rp222 jutaan untuk varian Standard Range, dan Rp188,9 jutaan untuk varian Lite (on the road DKI Jakarta dan setelah insentif PPN). Spesifikasi Wuling Air ev Performa dan Baterai Air ev Sebagai jantung dari sumber listrik kendaraan compact ini, Air ev menggunakan baterai lithium ferro-phosphate (LFP) berkapasitas 17,3 kWh untuk tipe Standard Range dan Lite dengan jarak tempuh hingga 200 kilometer, sedangkan tipe Long Range memiliki kapasitas baterai 26,7 kWh yang mencakup jarak tempuh hingga 300 kilometer saat terisi penuh. Semua varian mengedepankan konsep easy home charging yang memberikan kemudahan dalam pengisian daya dimanapun bahkan di rumah dengan daya minimal 2.200 Watt. Baterai yang dipakai pada Air ev juga dijamin keamanannya dengan standar IP67 dan telah melalui pengujian dalam berbagai kondisi ekstrem. Fitur Pintar Air ev Pada Air ev Standard Range dan Lite, pengguna dapat memonitor kondisi mobil dengan mudah via aplikasi MyWuling+. Para insinyur juga menyertakan inovasi lainnya di Standard Range dan Long Range, yaitu perintah suara berbahasa Indonesia Wuling Indonesian Command (WIND). Khusus varian Long Range tersemat beberapa fitur tambahan seperti Remote Control App dengan Internet of Vehicle (IoV), Integrated Floating Widescreen dengan layar meter cluster 10,25 inci dan layar head unit dengan ukuran sama, keyless entry, synthetic leather seat, sampai dengan Smart Start System. Garansi & Biaya Perawatan Air ev Penggunanya akan mendapatkan garansi umum 100.000 kilometer atau 3 tahun, garansi baterai 120.000 kilometer atau 8 tahun, garansi komponen utama kelistrikan hingga 100.000 kilometer atau 5 tahun, serta bebas biaya perawatan hingga 50.000 kilometer atau 2 tahun. Konsumen pun dapat menikmati biaya kepemilikan Air ev dengan total biaya perawatan berkala Rp3,9 jutaan selama 100.000 kilometer atau 5 tahun (mana yang tercapai lebih dahulu).

Kemudian jika melihat pada bulan September 2023 lalu saja, angka retail sales Air ev ada sebanyak 1.157 unit. Angka tersebut mendominasi segmen EV sebesar 55 persen, dimana secara total keseluruhan penjualan mobil listrik berada di angka 2.110 unit.

Tidak Ada Pesaing di Kelas Rp300 Juta Ke Bawah Salah satu kunci Air ev bisa diterima oleh masyarakat Indonesia karena harganya yang ada di bawah Rp300 juta. Bahkan di segmen di bawah Rp300 juta hampir tidak ada kompetitor, hingga akhirnya Seres E1 muncul per Agustus 2023 di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS).

Saat ini Air ev dijual dengan harga Rp273,5 jutaan untuk varian Long Range, Rp222 jutaan untuk varian Standard Range, dan Rp188,9 jutaan untuk varian Lite (on the road DKI Jakarta dan setelah insentif PPN). Spesifikasi Wuling Air ev Performa dan Baterai Air ev Sebagai jantung dari sumber listrik kendaraan compact ini, Air ev menggunakan baterai lithium ferro-phosphate (LFP) berkapasitas 17,3 kWh untuk tipe Standard Range dan Lite dengan jarak tempuh hingga 200 kilometer, sedangkan tipe Long Range memiliki kapasitas baterai 26,7 kWh yang mencakup jarak tempuh hingga 300 kilometer saat terisi penuh.



Semua varian mengedepankan konsep easy home charging yang memberikan kemudahan dalam pengisian daya dimanapun bahkan di rumah dengan daya minimal 2.200 Watt. Baterai yang dipakai pada Air ev juga dijamin keamanannya dengan standar IP67 dan telah melalui pengujian dalam berbagai kondisi ekstrem.

Fitur Pintar Air ev Pada Air ev Standard Range dan Lite, pengguna dapat memonitor kondisi mobil dengan mudah via aplikasi MyWuling+. Para insinyur juga menyertakan inovasi lainnya di Standard Range dan Long Range, yaitu perintah suara berbahasa Indonesia Wuling Indonesian Command (WIND).



Khusus varian Long Range tersemat beberapa fitur tambahan seperti Remote Control App dengan Internet of Vehicle (IoV), Integrated Floating Widescreen dengan layar meter cluster 10,25 inci dan layar head unit dengan ukuran sama, keyless entry, synthetic leather seat, sampai dengan Smart Start System. Garansi & Biaya Perawatan Air ev Penggunanya akan mendapatkan garansi umum 100.000 kilometer atau 3 tahun, garansi baterai 120.000 kilometer atau 8 tahun, garansi komponen utama kelistrikan hingga 100.000 kilometer atau 5 tahun, serta bebas biaya perawatan hingga 50.000 kilometer atau 2 tahun. Konsumen pun dapat menikmati biaya kepemilikan Air ev dengan total biaya perawatan berkala Rp3,9 jutaan selama 100.000 kilometer atau 5 tahun (mana yang tercapai lebih dahulu).



