Road Show Pameran Otomotif Sambangi Surabaya

Pameran otomotif GIIAS kini sambangi Surabaya. Namun ada yang berbeda dengan penyelenggaraan tahun ini, yaitu jumlah hari lebih banyak alias lebih banyak, yaitu selama sembilan hari. Pameran ini berlangsung pada 15-23 September 2018 di Grand City Convex Surabaya. Tahun ini mereka mengangkat konsep yang baru, yakni More Days and More Excitement.Dengan jumlah hari lebih lama, menjadi indikasi bahwa pameran otomotif selalu mengundang antusiasme masyarakat di wilayah timur pulau Jawa itu. Hal ini mengacu dari pelaksanaannya tahun lalu yang tercatat lebih dari 38.000 pengunjung meramaikan pameran ini, dan lebih dari 1.700 unit mobil terjual.Selain itu penyelenggara juga telah memperluas area pamer menjadi 2 lantai, dimulai dari Convention Hall lt. 3, Exhibition Hall lt. Ground, hingga area outdoor lapangan parkir Grand City Convex Surabaya.Pengunjung adalah prioritas kami, semua program yang disiapkan sudah kami pertimbangkan untuk memberikan kenyamanan yang terbaik. Dengan demikian, GIIAS Surabaya Auto Show 2018 akan menjadi ajang paling tepat bagi Agen Pemegang Merek (APM) dan Non APM untuk memperkenalkan produk dan teknologi terkininya, agar memberikan inspirasi kepada para pengunjung GIIAS 2018,” ujar Project Director One Event, Yusif Karim Ungsi, melalui keterangan resminya.Pengunjung akan dipuaskan dengan kehadiran lebih dari 60 exhibitors yang terdiri dari agen pemegang merek (APM) Mobil dan Motor, hingga brand pendukung industri otomotif. Model terbaru yang telah launching di GIIAS 2018 yang berlangsung di ICE BSD City juga akan turut hadir untuk diperkenalkan dan siap dipasarkan di Jawa Timur.Selain menampilkan industry otomotif mobil dan motor, GIIAS Surabaya Auto Show tahun ini juga menampilkan Festival Otomotif Jawa Timur yang merupakan pameran kreatif inovatif dibidang otomotif karya anak bangsa. Festival ini telah terkonsep dan terbagi dalam 5 Zona, yakni Zona Teknologi, Zona Kreativitas, Zona Komponen Lokal, Zona Karoseri, dan Zona Safety Riding. Kelima zona ini diikuti oleh berbagai instansi, mulai dari Instansi Pendidikan hingga Instansi Pemerintah. Tujuan zona ini adalah untuk memberikan informasi terkini kepada pengunjung mengenai kreativitas dan inovasi karya anak bangsa yang harus selalu didukung untuk menghasilkan sesuatu yang baru.(UDA)