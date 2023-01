Ini Dia Syarat SUV Punya Harga Jual Tinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pajero Sport terbaru punya fitur berlimpah

(PRI)

Jakarta: Kendaraan SUV merupakan salah satu segmen yang diminati di industri otomotif tanah air. Hampir semua pabrikan berlomba-lomba menghadirkan SUV andalan mereka dengan keunggulannya masing-masing.Meski demikian, dari sekian banyak mobil SUV yang beredar di Indonesia, salah satu model yang hingga saat ini masih diminati karena harga jual kembali yang tinggi yaitu Mitsubishi Pajero Sport Harga jual Pajero Sport yang relatif tinggi membuat mobil tangguh di segala medan tersebut tetap menjadi komoditi utama di pasar mobil bekas.Berdasarkan pantauan bursa mobil bekas di awal tahun 2023 ini, harga seken Pajero Sport terbilang stabil di rentang Rp200 juta - Rp260 jutaan untuk varian Exceed keluaran 2010-2014.Kemudian untuk keluaran tahun 2016-2018 menembus angka Rp300 juta - Rp400 jutaan tergantung varian. Sedangkan Pajero Sport produksi tahun 2019-2021 berkisar di angka Rp400 juta - Rp540 jutaan tergantung kondisi dan varian."Segala layanan dan fasilitas yang disediakan oleh Mitsubishi kepada konsumen di Indonesia yang dilengkapi dengan jaringan diler resmi dan fasilitas perbaikan kendaraan yang tersebar di seluruh Indonesia, akan memastikan kualitas produk serta nilai jual kembali kendaraan Mitsubishi tetap tinggi," ujar Director of Sales & Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Tetsuhiro Tsuchida.Mitsubishi terus membekali New Pajero Sport agar tetap menjadi pilihan konsumen, termasuk pilihan mesin yang garang. Pada varian GLX 4x4 dan Exceed 4x2 misalnya, kedua varian tersebut mengusung mesin empat silinder 2,5 liter common rail turbo berkode 4D56 yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 136 Pferdestarke (PS) pada 4.000 rpm dan torsi puncak 324 newton meter (Nm) di 2.000 rpm.Sementara, varian di atasnya, yaitu Dakar dan Dakar Ultimate, menggendong mesin diesel dengan kode 4N15 berkapasitas lebih kecil yaitu 2,4 liter VGT-Intercooler. Tenaga yang dikeluarkan mencapai 181 PS pada 3.500 rpm dan torsi maksimum 43,5 kilogram meter (kgm).New Pajero Sport hadir dengan berbagai macam fitur berlimpah. Pada varian Dakar Ultimate 4x2 dan 4x4, keduanya dilengkapi dengan fitur Power Back Door dengan kick sensor yang memungkinkan pengguna hanya perlu menggerakkan kaki di bawah bumper untuk membuka bagasi belakang secara otomatis.Selain itu, ada juga fitur Remote Control pada dua tipe Dakar Ultimate. Fitur tersebut dapat terhubung dengan smartphone dan berfungsi untuk memudahkan pengoperasian power tailgate, mencari posisi parkir, serta mendapatkan informasi seputar kendaraan.Soal keamanan, SUV macho ini dilengkapi dengan fitur keselamatan lengkap seperti Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake Force Distribution (EBD), ISOFIX Child Seat, dan immobilizer yang hadir pada semua varian.Tak hanya itu, tipe Dakar 4×2 AT, Dakar Ultimate 4×2 AT, dan Dakar Ultimate 4×4 AT juga sudah dilengkapi dengan fitur tambahan lain, seperti Brake Assist, Active Stability and Traction Control, Hill Start Assist (HSA), Trailer Stability Assist (TSA), dan Ultrasonic Misacceleration Mitigation System (UMS).Sementara untuk varian Dakar Ultimate 4×2 AT dan Dakar Ultimate 4×4 AT, fitur yang disematkan adalah Adaptive Cruise Control, Forward Collision Mitigation System (FCM), Blind Spot Warning (BSW), Lane Change Assist (LCA), dan Rear Cross Traffic Alert (RCTA).