Wuling Cortez S Incar Konsumen yang Naik Kelas Medium MPV

Jakarta: Mobil keluarga hingga saat ini menjadi model favorit konsumen di Indonesia, khususnya di segmen MPV. Terlebih segmen medium MPV menawarkan dimensi yang cukup lega dan cocok untuk digunakan sebagai mobil keluarga.



Di segmen ini cukup dikenal dengan Toyota Kijang Innova sebagai rajanya dengan harga mulai dari Rp419 juta (on the road DKI Jakarta). Namun bagi yang baru masuk ke segmen ini, terlebih naik kelas dari low MPV, tersedia pilihan Wuling Cortez S dengan harga mulai dari Rp258,5 juta (on the road DKI Jakarta).



MPV yang diproduksi di Cikarang ini merupakan mobil keluarga yang menawarkan opsi 7 - 8 kursi penumpang. Hal ini memungkinkan karena memiliki panjang 4.780 mm, lebar 1.816 mm, tinggi 1.755 mm, dengan wheelbase 2.750 mm.





Kemudian sejumlah fitur disematkan mulai dari head unit 8 inci touchscreen, Audio Steering Switch and Call Button, Keyless Entry, Dual SRS Airbag, ISOFIX, sampai Rear Parking Camera pada tipe tertinggi.Dapurpacunya dibekali mesin DOHC 1.451 cc 4 silinder turbocharged yang diklaim dapat menyemburkan tenaga 140 daya kuda @ 5.200 rpm dan torsi 250 Nm @ 1.600 - 3.600 rpm. Sedangkan transmisinya dibekali 6 percepatan manual atau CVT.Kini memasuki tahun 2023, MPV berdimensi medium ini ditawarkan dengan banderol paket DP Rp18 jutaan, cicilan Rp6 jutaan per bulan, dan free maintenance selama 4 tahun atau 50.000 kilometer. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku.“Kami menghadirkan program ‘New Year, New Drive 2023’ ini untuk menyambut tahun baru dengan harga spesial dan beragam penawaran menarik dari Wuling," ujar Brand & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani, melalui keterangan resminya.

(ERA)