Mercedes-Benz Buktikan Desain Mobil Listrik Bisa Tetap Menarik

Saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa desain mobil listrik kurang menarik karena cukup berbeda dengan mobil biasa. Mercedes-Benz pun membuktikan bahwa desain mobil listrik pun bisa tetap menarik dan dibuktikan melalui Mercedes-Benz Vision EQXX.Mobil konsep ini diperkenalkan Consumer Electronics Show (CES) 2023 bersamaan sejumlah mobil konsep lainnya yakni Verge TS dan BMW i Vision Dee. Vision EQXX menjadi salah satu mobil konsep yang menarik dan berhasil menarik perhatian para pengunjung yang kagum karena desainnya dianggap futuristik dan keren.Wajah depan mobil ini terlihat simpel dengan hood yang terkesan rendah. Selain itu lower grille juga dibuat lebar untuk membantu mobil ini menembus hambatan angin.Sementara itu untuk lampu depannya dipinjam dari mobil konsep EQS. Masing-masing headlight dihiasi bentuk bintang sebagai ciri khas pabrikan.Tak kalah penting, ban yang digunakan sebuah mobil juga dapat menentukan tingkat efisiensinya. Dalam hal ini pabrikan memilih Bridgestone Turanza Eco yang terkenal ringan dan memiliki rolling resistance rendah.Pabrikan Jerman tersebut mengembangkan Vision EQXX sebagai sebuah kendaraan yang dapat digunakan untuk road trip. “Hanya satu setengah tahun yang lalu kami memulai proyek ini untuk membuat Mercedes-Benz paling efisien yang pernah dibuat, dengan konsumsi energi yang luar, kurang dari 10 kWh per 100 kilometer,” kata Chairman of the Board of Management of Daimler AG and Mercedes-Benz AG, Ola Källenius, dirangkum dari keterangan resminya.Para insinyur di Jerman juga mengembangkan baterai mobil lebih serius dengan bekerja sama tim HPP. Baterai pack yang digunakan mampu mencapai kepadatan energi (energy density) mendekati 400 Wh/l.“Mobil ini memiliki jarak tempuh lebih dari 1.000 km dalam satu kali pengecasan menggunakan baterai yang ukurannya bahkan bisa digunakan untuk mobil kompak,” sambungnya.Nah bagaimana menurut kamu, keren tidak desainnya?