Jeep Gladiator Tak Sabar Terobos Medan Offroad

Jeep akhirnya memperkenalkan Gladiator secara resmi. Mobil ini menjadi penyambung tradisi pikap Jeep yang sudah lama hilang. Seperti yang diketahui, Jeep terakhir memiliki model pikap Comanche sebelum akhirnya diskontinyu pada 1992. Kini merek asal Amerika Serikat tersebut kembali menghadirkan model pikap melalui Gladiator.Gladiator akan hadir dalam empat varian, yakni Sport, Sport S, Overland, dan Rubicon. Sebagai varian tertinggi, Rubicon Gladiator digadang-gadang akan menjadi yang paling buas dalam hal kemampuan off road.Hal itu terlihat dari penyematan fitur suspensi aluminum-bodied 2-inci Fox shocks, full-length sidebars, bar tambahan dan aplikasi ban 33-inci mud-terrain Falken M/T tires with C load rating. Termasuk opsi bemper baja.Rubicon juga menawarkan ground clearance 11,1 inci (282-mm), approach angle 43,6 derajat, breakover angle 20,3 derajat, departure angle 26 derajat, dan fording ability hingga inci (762-mm).Didukung mesin 3.600 cc V6 Pentastar, tenaga yang dihasilkan mencapai 285 daya kuda dan torsi 352 nm. Kemudian di 2020, Gladiator akan dilengkapi dengan mesin 3.000 cc EcoDiesel V6 bertenaga 260 dk dan torsi 599 nm.Gladiator bermesin bensin akan disandingkan transmisi manual enam kecepatan dan otomatis delapan kecepatan. Sedangkan model diesel hanya diberikan transmisi otomatis.Nantinya Gladiator akan mulai menginvasi dealer-dealer Jeep di Amerika Serikat pada kuarter kedua 2019. Genderang perang Gladiator dengan Ford Ranger, Toyota Tacoma, dan Chevrolet Colorado sudah ditabuhkan.(UDA)