Prestige Boyong Mercedes-Benz G63 Edisi Terbatas

Pasar mobil mewah di Indonesia masih terbilang menjanjikan. Hal itu ditunjukan showroom mobil jenis premium Prestige Image Motorcars yang menghadirkan Mercedes G63 Edition 1 untuk pasar lokal.“Saya sangat senang akhirnya bisa menampilkan SUV ini kepada masyarakat pecinta otomotif Indonesia, yaitu Mercedez G63 Edition 1 pertama dan satu-satunya di Indonesia. Mobil spesial ini mempunyai tenaga yang sangat kuat dan memiliki desain mewah. Ini benar-benar salah satu pencapaian sejarah mesin otomotif terbesar dalam satu dekade.” kata President Director Prestige Motorcars, Rudy Salim dalam keterangan resminya, Senin 26 November 2018.Bos Prestige Image Motorcars mengklaim, Mercedes G63 didukung mesin biturbo AMG 4.0 L V8 dan kemampuan off-road yang luar biasa. Tenaga yang dihasilkan mencapai 577 daya kuda dan torsi 627 lbf-ft. ?Kecepatan maksimumnya bisa tembus di angka 268 km per jam, dengan kemampuan akselerasi dari 0-100 titempuh dalam 4,4 detik.Transmisi otomatisnya diklaim memberikan percepatan yang sangat dinamis dan gaya mengemudi yang hemat bahan bakar. Kinerja AMG 4MATIC all-wheel drive disebut menampilkan distribusi torsi bias-belakang dengan pembagian depan dan belakang 40 hingga 60 persen, dikllaim memberikan kelincahan yang lebih baik di jalan dan meningkatkan traksi selama akselerasi. Berbeda dengan model terakhir dengan pembagian distribusi 50:50.Tak hanya itu, G63 Edition 1 juga diklaim mempunyai banyak fitur dibanding spesifikasi AMG yang lebih rendah, yang menampilkan kepribadian baru pada SUV yang terinspirasi dari dunia militer. Kemampuan off roadnya didukung kontrol suspensi yang memberikan kenyamanan berkendara yang optimal, efek peredaman dan stabilisasi sesuai dengan kondisi permukaan jalan.Suspensi yang disematkan disebut telah dibekali fitur AMG Ride Control - Dynamic Select, dengan pilihan mode Comfort, Sport atau Sport + penyesuaian suspensi. Ditutup dengan balutan hitam matte, termasuk lampu sen depan, dan sedikit bayangan stiker abu-abu di bagian bawah pintu. Model Edition 1 dominan dengan elemen desain warna hitam dan merah.Pemilihan pelek hitam matte 22-inci melengkapi tampilan keseluruhan eksterior, termasuk adanya grill Panamericana dan knalpot samping. Tema hitam dan merah berlanjut sampai ke bagian kabin. Warna kontras hitam dan merah di interior G63 Edition 1 memberi kesan sporty pada kabin. Aksen merah dapat ditemukan pada berbagai fitur interior, termasuk kursi kulit hitam yang dijahit warna merah, trim serat karbon berwarna merah, benang jahitan merah pada dasbor, konsol tengah dan panel pintu. Kursi depan kokpit memiliki fitur Hitam / Merah lada kulit nappa dan pola berlian dengan jahitan merah kontras.Dengan segudang fitur dan terbatasnya unit yang dijual di Indonesia jangan kaget soal urusan harga pesaing Toyota Land Cruiser dan Land Rover Velar ini . "Di Indonesia hanya tersedia dua unit, harga yang kami tawarkan Rp7,2 miliar off the road," tutup Rudy Salim.(UDA)