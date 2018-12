Nissan GT R-50 Italdesign Bersiap Masuk Jalur Produksi

Hingga saat ini varian Nissan GT-R Nismo adalah model paling mahal dimiliki mobil berjuluk Godzilla tersebut. Cuma sebentar lagi para penggemar Godzilla harus mempersiapkan konceknya karena GT R-50 Italdesign siap masuk ke jalur produksi.Motor1 memberitakan bahwa mobil ini akan dijual di Eropa dengan mahar basic price USD1,12 juta atau sekitar Rp16,3 miliar. Bahkan disebutkan juga kalau mobil ini hanya diproduksi sebanyak 50 unit saja.Para kolektor bisa saja berebut, mengingat mobil ini bisa saja mengalami kenaikan harga jika sudah terjual. Mengingat statusnya sebagai mobil edisi terbatas, performa yang ditawarkan, dan di desain langsung oleh salah satu rumah desain kenamaan Italdesign.Melihat desainnya, Nissan mengatakan, salah satu keistimewaan GT R-50 Italdesign adalah desain yang mengalami perubahan yang sangat radikal, seperti R35 masa depan.Desain lampu belakang mengambang terlihat menggoda dan mirip dengan lampu belakang konsep Nissan 2020 Vision Gran Turismo. Tak ketinggalan bagian interior GT-R50 Italdesign yang juga mengalami perombakan, sehingga tampak lebih modern dibanding R35 standar.Dapur pacu GT-R50 Italdesign masih mengandalkan mesin V6 twin-turbo GT-R yang sudah familiar, namun mendapat suntikan tenaga dari turbocharger yang lebih besar kepunyaan GT-R GT3, intercooler yang lebih besar, heavy-duty crankshaft, different pistons, new connecting rods and bearings, high flow fuel injectors dan banyak lagi.Termasuk pemasangan diferensial kopling ganda sekuensial dan diferensial yang ditingkatkan. Berkat semua itu, R50 diklaim menghasilkan tenaga 710 daya kuda dan torsi 779 nm.Semua pengiriman GT-R50 Italdesign dimulai pada 2019. Diperkirakan unit sampai di garasi pelanggan pada kuartal pertama tahun depan. Namun sebelum memulai proses produksi, kendaraan dipajang di Galeri Nissan di Yokohama, Jepang, mulai 7 Desember 2018.(UDA)