BMW i8 Roadster Melesat di Indonesia

BMW Indonesia akhirnya memperkenalkan i8 Roadster. Lini produk di Seri-i ini melengkapi i8 coupe yang sebelumnya sudah dipasarkan beberapa tahun silam.President Director BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan, menjelaskan kalau i8 Roadster merupakan gabungan dari elemen inti seperti desain ikonik, teknologi visioner, berkelanjutan. Hingga akhirnya menciptakan kesenangan berkendara seperti moto dari BMW yakni Sheer Driving Pleasure.“Roadster progresif ini ditujukan untuk penggemar fanatik otomotif terutama sports car dan mereka yang tidak ragu mencoba hal baru. GIIAS 2018 adalah ajang yang sempurna bagi BMW untuk tawarkan kendaraan ikonik ini, bersama dengan 19 model kendaraan terbaru dari BMW,” lanjut Ramesh di sela-sela GIIAS 2018.i8 Roadster tingkatkan bahasa desain BMW i dengan sentuhan individual, sporty elegan, dan desain emosional. Atap soft-top dari i8 Roadster membuat tampilan mobil lebih seimbang, menyatu dengan garis desain khas sports car.Saat atap dibuka, soft-top BMW i8 Roadster melipat seluruhnya ke ujung belakang mobil. Mekanisme unik memungkinkan soft-top terlipat dengan tegak lurus, sehingga menghemat penggunaan ruang dan ciptakan sekitar 100 liter ruang penyimpanan tambahan di belakang kursi.Atap terbuka dan tertutup secara elektrik hanya 15 detik, di kecepatan kendaraan maksimal 50 kilometer per jam (kpj). Saat atap terbuka, jendela belakang naik sekitar 30 mm untuk menghalau angin dan menambah kenyamanan pengguna.Kendaraan atap terbuka dengan dua-kursi ini dilengkapi pintu frameless gullwing dengan desain terbaru. Pintu terbuat dari CFRP di bagian luar terbuat dari aluminium, sementara bingkai kaca depan seluruhnya terbuat dari CFRP. Penggunaan bahan yang sangat kuat dan teknologi inovatif, memaksimalkan perlindungan bagi penumpang bahkan pada saat mobil terguling.CFRP juga digunakan untuk memproduksi side skirts. Bobot bersih kendaraan i8 Roadster hanya 1.595 kg, angka yang sangat rendah untuk mobil di segmennya.i8 Roadster dibekali mesin 1.500 cc turbocharger 3-silinder yang kini sanggup memproduksi tenaga 231 daya kuda (dk). Kemudian motor listriknya juga dibuat lebih bertenaga menjadi 143 dk.Jika di total, 374 daya kuda yang dihasilkan sumber tenaga itu dapat melesatkan 0-100 kilometer per jam i8 dalam tempo 4,2 detik dan i8 Roadster 4,4 detik. Sedangkan untuk kecepatannya dibatasi di angka 250 kilometer per jam.Sebagai informasi, i8 Roadster dibanderol dengan harga Rp3,969 miliar (off the road). Mobil plug-in hybrid sport ini sudah mulai tersedia di dealer resmi BMW.(UDA)