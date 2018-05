Komunitas Otomotif Indonesia Selesaikan Misi ke Timor Leste

Lima mobil komunitas otomotif asal Indonesia ini sukses menjelajah ke Timor Leste. Tercatat kelima mobil ini menempuh jarak sekitar 8.000 kilometer. Mobil-mobil ini melaju dari Jakarta menuju Dili dari akhir Maret 2018 hingga akhir April 2018. Selama perjalanan mereka menempuh perjalanan darat sekitar 6.800 kilometer, melintas enam pulau dan menyeberangi lima selat, dan melintas di dua negara.Kelima mobil komunitas otomotif asal Indonesia itu adalah Kijang Buaya tahun 1980, All New Kijang Innova, Avanza Veloz lansiran 2012, Grand New Veloz buatan 2015, dan All New Sienta produksi 2016. Mobil-mobil ini dikemudikan oleh beberapa member komunitas yakni Toyota Kijang Club Indonesia (TKCI), Veloz Community (Velozity), dan Toyota Sienta Community Indonesia (Tosca).Member TKCI yang ikut serta, Deni Agus Himawan, menjelaskan perjalanan mereka tidak mengalami kendala yang berarti. Bahkan dia mengakui sebagai pengemudi Kijang Buaya tidak mengalami masalah mesin, dan suku cadang yang dibutuhkan mudah di dapat selama perjalanan."Lancar, tidak ada masalah selama perjalanan. Saya juga sempat membeli suku cadang seperti platina, minyak rem, dan beberapa komponen lain di Sumbawa juga tersedia," ujar Deni Kamis (3/5/2018) di Auto2000 Krida Jakarta.Bahkan dia juga bercerita selama perjalanan banyak menemukan peristiwa yang unik. Hanya saja kejadian yang paling berkesan baginya ketika hendak menabrak kuda di daerah Flores Nusa Tenggara Timur."Saya dan rombongan hendak mendahului truk yang ada di depan. Ternyata di depan ada kuda liar yang berdiri di tengah jalan, dan truk mendadak ambil ke kiri. Saya yang terdepan untung bisa mengikuti manuver truk, dan begitu juga dengan teman-teman di belakang," ceritanya.(UDA)