Kia GT-Line 1.000 cc, Disuntik Tenaga Turbocharged

Ada banyak anggapan tentang mobil bermesin kecil, mulai dari tenaganya yang minim hingga kurang mumpuni dalam bermanuver. Hal itu membuatnya kurang diminati oleh sebagian konsumen maupun produsen otomotif untuk bermain di segmen tersebut.Namun tidak bagi Kia. Pabrikan mobil Korea Selatan itu malah semakin agresif mengembangkan mobil 1.000 cc-nya, dengan diperkenalkannya varian baru, yakni Picanto GT-Line 1.0 liter turbocharged.Kia mengklaim, berkat pemasangan turbocharged dan upgrade mesin turbo 3-silinder 1.000 cc, membuat GT-Line lebih bertenaga dan menghasilkan 100 daya kuda dan torsi 171 Nm. Memungkinkan GT-Line melesat dari 0 hingga 100 km per jam dalam 9,8 detik.Mobil mungil bergenre sport ini juga telah dilengkapi dengan manifold knalpot terintegrasi dalam one-piece casting, single-scroll turbocharge dipasangkan dengan motor wastegate listrik, serta laser-drilled injectors enam lubang berbentuk piramid.Menurut Kia, yang tak kalah penting adalah mesin yang diusungnya sudah disesuaikan dengan peraturan emisi TEMP 6d Euro, memaparkan 117 gram CO2 per kilometer dengan angka ekonomis bahan bakar gabungan 55,4mpg.Lampu depan tampil dengan lekuk lebih agresif dilengkapi DRL U-shape dan LED daytime running lights. Grill dibuat lebih besar dan menyatu dengan sepasang penerangan utama. Airdam besar di bawahnya menguatkan kesan agresif dengan lampu kabut di pojok.Tampilan agresif di bagian wajah juga mengikuti hingga ke bagian belakang dengan penggunaan diffuser, termasuk pemasangan knalpot ganda dan pelek 16 inci dengan ban 195/45 R16.Fitur pada bagian interior menawarkan jok kulit imitasi hitam dan merah, pedal stainless-steel, dan pegangan pintu interior satin krom. Tersedia pula sistem infotainment 7-inci navigasi satelit, Android Auto dan konektivitas Apple CarPlay.Fitur opsional tersedia pada GT-Line S, menawarkan sunroof elektrik, kursi depan dan setir dengan pemanas, penyejuk udara otomatis, smart key with engine start/stop button dan cruise control dengan pembatas kecepatan. Lihat video di sini.(UDA)