Baru Diluncurkan, Pemesanan All New Honda Civic Type R Dihentikan

All New Honda Civic Type R baru saja diluncurkan di Indonesia pada Maret 2023 lalu. Sayangnya, konsumen yang tertarik dengan mobil ini harus gigit jari karena pemesanannya ditutup untuk sementara.Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, menjelaskan saat ini mereka sudah kehabisan stok untuk diberikan kepada konsumen. Bahkan untuk alokasi All New Civic Type R di Indonesia saja sudah melebihi kuota yang diberikan dari pabrik pusatnya di Jepang."Sekarang (All New Civic Type R) pemesanan sudah melebihi alokasi, sekitar 114 unit. Yang FK8 (generasi sebelumnya) hanya 115 unit dari 2017," ujar Yusak Billy pada Selasa (30-6-2023) di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.Billy menjelaskan nantinya untuk pemesanannya akan kembali di buka pada Juli 2023. Pemesanan ini akan diberikan untuk NIK tahun 2024. "Jadi sekarang nomor rangka 2023 sudah kita tutup, jadi untuk konsumen yang melakukan pemesanan sudah kita alihkan ke 2024," tutur Billy.All New Civic Type R yang melesat saat ini menyandang status sebagai Civic versi tercepat versi pabrikan yang pernah dibuat dalam sejarah. Mobil dikembangkan dari lintasan balap, kemudian diterapkan untuk mobil di jalan raya.Di balik kap mesin terdapat mesin 2.000 cc VTEC Turbocharged dengan tenaga maksimal 319 PS @ 6.500 rpm dan torsi maksimal 420 Nm @ 2.600 – 4.000 rpm. Tenaga Civic Type R disalurkan melalui transmisi manual 6 percepatan yang telah disempurnakan oleh Rev Match System sehingga memungkinkan mobil mempertahankan tenaga maksimumnya saat perpindahan gigi.All New Civic Type R tersedia dalam 5 pilihan warna yaitu Championship White, Rallye Red, Crystal Black Pearl, Sonic Gray Pearl dan warna terbaru Racing Blue Pearl. Mobil ini ditawarkan dengan harga Rp1,399,000,000 (on the road DKI Jakarta).