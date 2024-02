Teknologi One Pedal, Sensasi Baru Berkendara Mobil Listrik

Jakarta: Teknologi fitur one pedal sudah disematkan disejumlah merek mobil, khususnya untuk mobil listrik. Neta V sebagai salah satu mobil listrik yang menggunakan fitur ini menawarkan pengalaman berkendara yang lebih aman, nyaman, dan efisien. One Pedal adalah salah satu fitur unggulan dalam mobil listrik yang dirancang untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan daya baterai. One Pedal memiliki sistem regenerative braking yang terintegrasi dimana fitur ini bekerja setiap kali pedal gas digunakan, energi kinetik yang dihasilkan akan diubah menjadi energi listrik yang kemudian disimpan kembali ke dalam baterai mobil. Fungsi ini akan menambah daya baterai dan juga meminimalisir kelelahan berkendara saat jalanan padat, sehingga lebih efisien dalam berkendara. "Fitur One Pedal memberikan pengalaman berkendara yang lebih modern dan meningkatkan efisiensi baterai saat berkendara. Selain itu, pengemudi juga dapat dengan mudah mengendalikan akselerasi dan pengereman hanya dengan menggunakan satu pedal gas sehingga fitur ini sangat cocok untuk digunakan dalam kondisi lalu lintas padat atau di area perkotaan seperti di Jakarta," ungkap Product Planning Manager PT NETA Auto Indonesia, Jordy Angkawidjaja, melalui keterangan resminya. Penggunaan fitur One Pedal sangatlah mudah fleksibel dan dapat diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Aktivasi fitur ini dapat dilakukan dengan mengakses menu Vehicle Settings pada Head Unit mobil sebelum berkendara, lalu cari dan klik One Pedal untuk mengaktifkan fiturnya. Selain One Pedal, V juga dilengkapi dengan fitur Cruise Control yang membantu pengemudi untuk mengatur kecepatan mobil secara stabil dan otomatis tanpa perlu menginjak pedal gas atau rem. Fitur pintar ini juga dapat menambah kenyamanan dan mengurangi rasa pegal pada pengemudi saat perjalanan jauh. "Kami memahami kebutuhan pengemudi di perkotaan seperti Jakarta yang seringkali padat lalu lintas. Oleh karena itu, fitur-fitur seperti One Pedal dan Cruise Control pada V didesain khusus untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih efisien dan nyaman," tambah Jordy.