Diperkuat Rifat Sungkar, Ini Pencapaian LFN Sederhana Motorsport di Tahun 2023

Jakarta: Tahun 2023 menjadi musim yang sensasional bagi LFN Sederhana Motorsport. Bagaimana tidak, tim balap yang baru terbentuk di 2021 ini sukses menggondol berbagai prestasi bergengsi, baik di kejuaraan balap nasional hingga tingkat Asia. LFN Sederhana Motorsport menempatkan pembalapnya yaitu H. Rahmat sebagai juara 1 Overall Kerjurnas Rally 2023. Kemudian H. Putra Rizky berhasil duduk di posisi ketiga Overall Kejurnas Sprint Rally 2023. Lalu ada nama kondang, yakni Rifat Sungkar yang meraih juara 1 Overall Grand Finale Asia Pacific Rally Championship 2023. Tak cukup itu saja, mereka menyabet gelar Best Team pada Kejurnas Sprint Rally 2023 dan Kejurnas Rally 2023. Tak cuma balapan roda empat, prestasi gemilang juga ditorehkan di ajang balap roda dua melalui para pembalap yang tergabung dalam Yamaha LFN HP969 Racing Team. Di ajang Oneprix, Fahmi mencatatkan hasil baik di kelas Novice dan Expert. Sementara Aldi serta Robby pun menguasai podium kelas Sport 150 ketika mengikuti Mandalika Racing Series 3. Yamaha LFN HP969 Racing Team juga mencatatkan prestasi di kerjuaraan internasional seperti FIM Asia Road Racing Championship. Kemudian, Robby memenangkan kelas Underbone di seri Buriram, Thailand dan naik podium ketika tampil Zhuhai, China, serta Sepang, Malaysia. Sementara itu, rider lain yaitu Arai mendapatkan podium tertinggi setelah melakoni seri Mandalika. Capaian di tahun 2023 juga menghadirkan kebanggaan terhadap para founder tim yakni H. Rahmat dan H. Putra Rizky. Awalnya mereka balapan hanya untuk menyalurkan hobi, namun justru berkembang ke arah prestasi dan pembibitan pembalap muda. "Awalnya sekadar hobi, tapi kami terpanggil untuk mengembangkan hobi ini ke arah prestasi. Apalagi banyak sekali anak muda dengan potensi yang bagus. Sayang sekali jika tidak difasilitasi untuk berprestasi lebih tinggi sekaligus membawa nama Indonesia," ujar H. Rahmat. Kehadiran pembalap senior Rifat Sungkar juga berperan penting. Tidak hanya mengisi formasi driver, namun Rifat juga menjadi mentor bagi pembalap LFN lainnya. "Saya juga senang menjadi bagian dari tim ini, baik sebagai mentor maupun sebagai pembalap. Semoga LFN Sederhana Motorsport dapat memberi kontribusi lebih besar kepada dunia balap Indonesia," kata Rifat. Program tahun 2024 Menatap musim balap 2024, LFN Sederhana Motorsport juga dipastikan akan kembali meramaikan geliat motorsport tanah air hingga ajang internasional baik roda empat maupun roda dua. Bahkan mereka juga mempersiapkan tampil di kejuaraan drifting yang akan diperkuat oleh drifter senior yang sudah kenyang pengalaman yakni Emmanuel Amandio. "Kami sudah membuat program tahun 2024, namund detilnya masih menunggu kalender balap tahun depan. Tapi yang jelas kami termotivasi untuk menorehkan prestasi lebih bagus lagi," pungkas H. Rahmat. Daftar Pembalap LFN Sederhana Motorsport Roda 4: M. Ferrel Fadhil Pratama H. Rahmat H. Putra Rizky Rifat Sungkar Hade Mboi (Navigator) M. Redwan (Navigator) Roda 2 Fahmi Robby Aldi Arai





