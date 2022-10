No Ribet Ribet Club Parkir di Lokasi Gelap dengan Fitur Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pabrikan otomotif mengembangkan sejumlah fitur di mobilnya untuk mempermudah penumpangnya beraktivitas. Bahkan untuk urusan parkir pun dipermudah melalui berbagai fitur, termasuk di lokasi yang minim pencahayaan.Pabrikan asal Perancis memiliki fitur Guide Me Home Lighting di model Peugeot 2008. Fitur ini berfungsi membantu pemilik saat menuju area depan mobil.Terlebih ketika lokasi atau area parkir yang dituju sangat minim cahaya atau gelap. Guide Me Home Lighting kemudian menggunakan cahaya yang berasal dari pancaran sinar lampu utama/headlamp mobil.Aftersales Support PT Astra International – Peugeot, Samsudin, mengatakan Guide Me Home Lighting adalah fitur yang memudahkan pemilik mobil ketika akan membuka atau menutup pagar pada malam hari.“Dimana area yang akan dilalui sangat gelap sehingga butuh pencahayaan. Fitur ini memungkinkan headlamp tetap menyala dengan durasi sesuai settingan, meski kondisi mesin sudah off dan kunci dibawa pengemudi,” tambahnya.Untuk mengaktifkan fitur Guide Me Home Lighting tidak sulit. Kamu harus mengganti pengaturan pada menu di 7″ Full Colour Touch Screen Display Infotainment System pada 3D i-Cockpit 2008.Selain dapat mengaktifkan (on), di menu juga tersedia durasi nyala lampu saat fitur berfungsi. Untuk durasinya bisa disesuaikan mulai dari 15 – 60 detik.Mekanismenya mudah. Pastikan lampu utama sudah di-setting on pada menu Guide Me Home Lighting. Pemilik lebih dulu mematikan mesin, lalu keluar sembari membawa kunci.Jika fitur berfungsi, maka lampu utama akan menyala selama waktu yang sudah ditentukan. Dan setelah itu, sinar headlamp akan meredup secara otomatis.