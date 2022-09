Isu Kenaikan BBM Merebak, Hyundai: Optimis Jualan Jalan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ERA)

Isu kenaikan bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, menjadi salah satu aspek yang diperhatikan konsumen ketika hendak membeli kendaraan. Meski demikian, Hyundai tetap optimis jualan akan tetap berjalan lancar.Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia, Makmur, menjelaskan rencana ini belum direalisasikan oleh Pemerintah. Sehingga dia pun tetap optimis bahwa jualan akan tetap lancar."Kita tunggu saja kenaikan BBM ini berapa, beneran naik atau enggak, cuma yang jelas kita optimis jualan tetap jalan," kata Makmur Rabu (31-8-2022) di Batu Jawa Timur.Dia menilai kenaikan harga BBM jelas akan memberikan efek kejut bagi masyarakat. Namun dengan seiring waktu berjalan, maka masyarakat akan melakukan penyesuaian terhadap harga BBM.Terlebih untuk bensin bersubsidi hanya Pertalite dan menjadi varian bensin termurah. Mau tidak mau, maka konsumen akan menyesuaikan.Selain itu, dengan harga bbm yang naik juga menjadi peluang bagi segmen mobil listrik. Hyundai diketahui merupakan salah satu merek yang cukup agresif menawarkan mobil listrik mulai dari Ioniq, Ioniq 5, dan Kona."Kalau memang naik, paling konsekuensinya mobil listrik kami akan semakin laris. peluangnya ke sana. Pasti pakai mobil listrik lebih murah," ucap Makmur.Berdasarkan pantauan harga BBM milik Pertamina per 1 September, Harga Pertamax Turbo Rp 15.900 per liter, harga Pertamax di Rp12.500 per liter, Pertalte di Rp7.650 per liter, Solar Dexlite Rp17.100 per liter, dan Pertamina Dex Rp 17.400 per liter.