Suzuki Grand Vitara Kembali, Dibanderol Mulai Dari Rp359,4 Juta

Suzuki Vitara kini resmi kembali masuk ke pasar otomotif nasional setelah sempat dihentikan penjualannya pada tahun 2018. Kini konsumen bisa kembali mobil sport utility vehicle (SUV) tersebut dengan harga mulai dari Rp359,4 juta (on the road DKI Jakarta).Mobil produksi India tersebut hadir dengan dua varian, yaitu GX dan GL. Pada varian GX tersedia 4 pilihan warna, yaitu Pearl Splendid Silver + Black, dan Pearl Artic White + Black yang ditawarkan dengan harga Rp387,4 juta, selain itu warna Pearl Celestial Blue dan Pearl Midnight Black ditawarkan dengan harga Rp 384,4 juta. Sedangkan pada varian GL tersedia 3 pilihan warna seperti Pearl Artic White, Prime Grandeur Grey dan Pearl Midnight Black yang ditawarkan dengan harga Rp359,4 juta (on the Road DKI Jakarta).Dari segi harga, Grand Vitara bermain melawan Kia Seltos yang ditawarkan mulai dari Rp342,5 juta sampai Rp446,5 juta (on the road DKI Jakarta). Kemudian ada juga Hyundai Creta varian Active yang dihargai Rp291,3 juta dan Varian Prime yang sebagai varian tertinggi dibanderol Rp408 juta (on the road DKI Jakarta).Sales Marketing Director Suzuki Indonesia, Matsushita Ryohei, menyebutkan sudah banyak yang menantikan Grand Vitara di Indonesia. Sehingga perusahaan segera mengumumkan harga dan yakin bisa diterima oleh konsumen di Tanah Air."Kami sangat peduli dengan kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga kami menghadirkan produk yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat akan produk SUV pintar dengan kualitas terbaik di lengkapi dengan kemajuan teknologi,” terang Ryohei Jumat (10-3-2023) di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023.Dari segi ukuran, Grand Vitara memiliki panjang 4.345 mm, lebar 1.795 mm, tinggi 1.645 mm, dan jarak sumbu roda 2.600 mm. Dimensi yang ditawarkan ini membuat Grand Vitara menjadi lawan yang sepadan bagi Mazda CX-3, Honda HR-V, Kia Seltos, atau Hyundai Creta.Performa yang ditawarkan berasal dari mesin 1.500 cc berkode K15C Dual Jet Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Lontaran tenaga yang diberikan mencapai 103,06 PS @ 6.000 rpm dan torsi sebesar 136,8 Nm @ 4.400 rpm.Tenaga kemudian disalurkan ke roda depan melalui 6-speed Automatic Transmission yang juga dilengkapi dengan paddle shift di balik lingkar kemudi. Teknologi SHVS mengusung penggunaan ISG (Integrated Starter Generator) dan Lithium-ion Battery yang akan mengoptimalkan kinerja mesin K15C Dual Jet tersebut.