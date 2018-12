Jajal Sensasi 'Gokart' New MINI Cooper S Countryman

Menjajal mobil namun sensasi gokart? mungkin ini analogi yang dibahasakan mereka yang usai menjajal mobil tipe sport berkarakter peredam getar yang lebih rigid (kaku). Tapi saya membuktikannya saat menjajal New MINI Cooper S Countryman Sports versi rakitan lokal.Saya bahkan mengajaknya ke jalan berliku, naik-turun dan dalam kondisi lalu lintas yang cukup ramai di jalur itu untuk benar-benar merasakan performa dan sensasi gokart-nya.Kesempatan pun datang untuk menjajal mobil dengan brand ikonik itu. Tak tanggung-tanggung, rute untuk menguji sensasi gokart-nya adalah dari Jakarta ke Tasikmalaya dan kembali lagi ke Jakarta. Ragam kondisi trafik lalu lintas tersaji, kondisi jalan basah, genangan air, high speed di tol hingga jalur berliku dan curam di Nagrek dan Tasikmalaya.Lalu seperti apa sensasi gokart yang maksud? saya akan mengulasnya jadi beberapa bagian untuk menggambarkan ynag sesungguhnya.New MINI Cooper S Countryman Sports ini memiliki tenaga yang cukup buas dari awal. Yaitu mencapai 192 daya kuda dan torsi sebesar 280 Newton meter. Tenaga seperti ini memang sudah jadi ciri khas mobil balap gokart. Tenaga dan torsinya lahir dari mesin berkapasitas 2.000 cc 4-silinder dengan paduan TwinPower Turbo tersalur melalui sistem transmisi 8-percepatan.Penyesuaian mesin juga disebut cukup berimbang dengan mesin dan bodi. Yaitu power-to-weight ratio lebih baik, sehingga setiap tenaga yang keluar benar-benar bisa dirasakan. Artinya bobot mesin dirancang sedemikian rupa, agar tak membuatnya bekerja terlalu berat untuk membuat pergerakan di roda.Alhasil, tarikan tenaganya pun sangat terasa, bahkan untuk mode berkendara MID atau balance. Namun ketika mode berkendara digeser ke mode Sports, di sinilah sensasi gokart yang dihadirkan MINI, benar-benar 'menjambak'.Menurut keterangan yang pernah disampaikan teknisi MINI Indonesia, bahwa ketika melakukan setup mode berkendara ke Sport, maka sistem komputerisasi akan mengatur mesin bekerja lebih maksimal. Sistem pembakaran dibuat lebih optimal, lalu setup suspensi lebih rigid (kaku) untuk menunjang stabilitas saat bermanuver di kecepatan tinggi. Lalu penyaluran tenaga yang tetap berimbang sesuai porsi yang dibutuhkan rodanya.Dari semua pengaturan tersebut, jika dimaksimalkan untuk menjajal kondisi jalan berkelok, naik-turun dan ingin menyusul kendaraan lain dalam kondisi jalan yang padat, mode Sport-lah jawabannya. Sembari memainkan tuas transmisi alan mobil balap Formula One (F1), mobil ini benar-benar menyajikan sensasi gokart di jalan raya.MINI ternyata tak hanya membuat tenaga New Cooper S Countryman Sports ini sangat buas. Nmaun juga mendesain kokpit untuk pengendara dan penumpang benar-benar presisi khas mobil balap. Mulai dari penempatan tombol-tombol untuk mendukung mode berkendara, lalu desain jok semi bucket seat membuat tubuh serasa dipeluk dari belakang.Kondisi ini membuat pengemudi atau pun penumpang tetap nyaman, meski digunakan untuk bermanuver secara ekstrim. Mengingat jambakan tenaga jika tak didukung dengan jok yang nyaman buat pengemudi dan penumpangnya, maka akan membuat berkendara jadi tak nyaman.Meski kental dengan karakter sport, MINI tak meninggalkan kesan mewah di mobil ini. Misalnya fitur koneksi ke gawai, lalu sistem cruise control untuk memudahkan perjalanan konstan di jalur tol, hingga kendali fitur-fitur konektivitas di dalam kendaraan dan lampu iluminasi di dashboard.Belum lagi tambahan head-up display, parking assistant dengan rear-view camera, wireless charging hingga audio system dari Harman Kardon.Generasi terbaru Cooper S Countryman Sports ini, punya desain dan kinerja kaki-kaki yang lebih baik dan lebih rigid. Hal ini membuat sensasi gokart-nya semakin terasa sehingga, saya bisa memaksimalkan performa saat bermanuver dalam kondisi jalanan seperti apa pun. Overhang pendek, fender dan roda besar hingga bagian bawah yang lebar bikin bodinya lebih lincah menelusup di antara kendaraan lain.Berbicara soal rival, beberapa brand otomotif Eropa seperti Renault dan Volkswagen, juga punya jagoan di segmen itu. Renault dengan Clio serta Volkswagen dengan Polo, juga menawarkan sensasi performa mobil dengan dimensi crossover. Keduanya bahkan jadi jagoan di ajang balap rally dunia, bahkan sering meraih kemenangan. Namun bagi yang ingin kendaraan dengan keunikan tersendiri, MINI memberikan keunikan tersendiri.Dengan rating harga yang lebih murah dari versi CBU, yaitu Rp769 juta (off the road) Jakarta, mobil ini menawarkan sensasi berkendara yang sangat dinamis bagi mereka pecinta mobil performa tinggi. Tapi bagi Anda yang suka mobil nyaman seperti suspensi empuk, jauhkan impian Anda membeli mobil ini.Mesin : MINI Twin Power Turbo Technology 4-silinderTransmisi otomatis sports 8-percepatanKapasitas: 1.998 cc.Output maksimum: 192 hp pada 5.000-6.000 rpm.Torsi Maksimum: 280 Nm dari 4.600 rpm.Akselerasi: 0-100 km/j dalam 7.4 detik.Kecepatan puncak: 224 km/j.Konsumsi bahan bakar sesuai standar UE: 6.5 1/100 km.Emisi CO2 gabungan sesuai standar UE: 149 g/km.(UDA)