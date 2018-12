All New Jeep Wrangler Terpuruk di EURO NCAP

All New Jeep Wrangler Senasib dengan Wuling Confero di Tes Tabrak NCAP

All New Jeep Wrangler baru saja meluncur di Indonesia. Namun beredar informasi tentang isu keamanan penumpang untuk mobil ini. Lantas seberapa amankan mobil ini jika diajak berkendara?EURO NCAP baru saja mengumumkan hasil uji keamanan untuk mobil asal Amerika Serikat ini. Hasilnya, All New Wrangler hanya mendapatkan satu bintang dari lima bintang yang tersedia.Ini artinya EURO NCAP menilai mobil ini tidak cukup aman untuk dikendarai di jalanan terlebih saat offroad. Perlindungan untuk penumpang di dalamnya diakui kurang maksimal.Jika merinci penilaian dari EURO NCAP, perlindungan penumpang dewasa All New Wrangler hanya sebesar 50 persen dan penumpang anak-anak mencapai 69 persen. Sedangkan nilai untuk keselamatan pejalan kaki di 49 persen, dan fitur pembantu keselamatannya cuma di 32 persen.Sebenarnya melihat nilai tersebut tidaklah cukup buruk. Hanya saja EURO NCAP menilai ketiadaan fitur Automatic Emergency Braking dan Lane Asistance menjadi kekurangan yang cukup signifikan. Hasil ini membuktikan bahwa Confero varian standar atau terendah punya teman untuk urusan keselamatan penumpang."Ini sangat mengecewakan melihat sebuah mobil baru yang dijual 2018 tidak memiliki sistem pengereman otomatis dan tidak ada fitur Lane Asistance. Melalui tes ini kami berharap Fiat-Chrysler Group bisa menambahkan kedua fitur tersebut agar bisa bersaing dengan kompetitornya,” ungkap Sekertaris Jendral EURO NCAP, Michiel van Ratingen, dikutip dari Car and Bike (UDA)