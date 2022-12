New Toyota Hilux GR Sport, Double Cabin Paling Galak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ERA)

Toyota Hilux GR Sport akhirnya mulai dipasarkan kepada konsumen di Indonesia setelah perkenalan perdananya di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022. Model ini hadir sebagai mobil double cabin paling galak yang ada di pasar dengan dukungan fitur keselamatan yang lengkap.Vice President Director PT Toyota-Astra Motor, Henry Tanoto, menjelaskan kehadiran Hilux GR Sport tampil lebih sporty dan advance, diperkuat peningkatan performa, advance features, safety, dan kualitas berkendara sebuah D-Cab. Dia mengklaim mobil ini bisa digunakan untuk mobilitas di area perkotaan atau offroad."Semangat continuous improvement sebagai DNA Motorsport Toyota Gazing Racing (TGR) diaplikasikan pada Hilux GR Sport sehingga membuat penampilannya menjadi semakin sporty dan tangguh, serta dilengkapi dengan performa mesin yang lebih bertenaga dan driving experience yang sporty. Dilindungi oleh safety features yang lebih advance dan lebih lengkap, New Hilux GR Sport merupakan pilihan terbaik bagi para off-road-sportscar enthusiast,” kata Henry melalui keterangan resminya.Mobil seharga Rp731.4 juta (on the road DKI Jakarta) ini masih menjadi bagian dari generasi ke-8, dengan sejumlah ubahan di sektor interior, eksterior, hingga performa. Peningkatan performa dan penampilan yang lebih sporty diharapkan memberikan sensasi berkendara yang menyenangkan bagi pengendaranya.Penampilan asli Hilux di-upgrade dengan penyematan beberapa ornamen khas GR Sport mulai dari grille trapezoidal seperti All New Land Cruiser GR Sport dan terlihat sporty dengan emblem GR Sport, GR Side Plate di bawahnya kombinasi body color dan black gloss, front bumper extension dan fog bezel sporty.Area sampingnya tampak GR Sport Alloy Wheel berdiameter 18 inci, dipertegas oleh over fender tebal di atas roda depan dan belakang. Pada area bak mobil dipasang GR Sport Bar berwarna black glossy dengan Shark Fin Antenna di atasnya, GR Tape Stripe, GR Badge, dan Rear Bumper Side Bar dilabur warna black glossy.Membawa tema Advance Sporty Interior, penumpang langsung disuguhkan GR Sport Type Seat dengan sentuhan kombinasi bahan suede, genuine, dan synthetic leather. Sulaman logo GR di head rest terlihat eksklusif bersama aksen berwarna merah di bagian atas sandaran bangku dan jahitan berbeda warna dari seat cover. Steering wheel terdiri atas 2 bagian berbahan kulit halus dan bergurat, mendapatkan aksen GR Red Leather Center Mark Addition. Pola jahitan Kagari berpola huruf Z yang unik bersanding bersama new bezel, GR Emblem, dan paddle shift.Performa GR Sport disuntikan melalui diesel engine 1GD-FTV 3.000 cc 4-silinder yang sanggup menghasilkan tenaga 204 PS @ 3.000 - 4.000 rpm dan torsi 500 Nm @ 1.600 - 2.800 rpm dengan standar emisi EURO-4.Sebagai perbandingan, Hilux V Type memakai diesel engine 2GD-FTV 2.400 cc 4-silinder bertenaga 149 PS @ 3.400 rpm dan torsi 400 nm @ 1.600 - 2.000 rpm. Kemudian dibandingkan dengan Mitsubishi Triton, kompetitor terdekatnya, menggunakan mesin 4N15 2.400 cc diesel dengan tenaga 181 PS @ 3.500 rpm dan torsi 430 Nm @ 2.500 rpm.Terakhir untuk keamanannya sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense (TSS) 2.0 yang terdiri atas Pre-Collision System (PCS), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), dan Lane Departure Alert (LDA). Serta fitur keamanan berkendara lainnya terdapat Panoramic View Camera. Rear Cross Traffic Allert (RCTA), Blind Spot Monitor (BSM), Vehicle Stability Control (VSC), Hill Assist Control (HAC), Downhill Assist Control (DAC), Trailer Sway Control (TSC), Rem ABS + EBD, dan Emergency Brake Signal (EBS).