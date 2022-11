Wuling Almaz EX Bisa Jadi Pilihan Mobil Keluarga Pertama

Jakarta: Banyak konsumen di Indonesia yang memilih mobil multi purpose vehicle (MPV) sebagai mobil pertamanya karena menawarkan kapasitas yang banyak. Wuling Motors kemudian melihat ceruk ini dengan menawarkan pendekatan yang berbeda, yakni mobil pertama berupa sport utility vehicle (SUV) yang juga bisa digunakan sebagai kendaraan keluarga.



Merek otomotif yang bermarkas di Cikarang ini menawarkan SUV Wuling Almaz dan tersedia dengan berbagai varian. Sedangkan untuk versi keluarga, alias 3 baris kursi, tersedia di varian Almaz EX 7 Seater dengan harga Rp320,8 juta (on the road DKI Jakarta).



Sebagai perbandingan, harga Toyota Veloz varian tertinggi saja dibanderol Rp331,1 juta. Atau Mitsubishi Xpander Ultimate CVT dibanderol Rp307,1 juta (on the road DKI Jakarta).



Jelas ada juga sejumlah pilihan di model SUV lain dari berbagai merek. Hanya saja, para insinyur di Tiongkok sudah mempersiapkan Almaz EX 7 seater dengan sejumlah fitur yang tidak ada di kompetitornya.



Misalkan Almaz EX telah dibekali mesin 1,451 cc, DOHC, DVVT, dengan Turbocharger bertenaga 140 daya kuda @ 5.200 rpm dan torsi puncak 250 Nm @ 1.800 – 3.600 rpm. Tenaga ini disalurkan ke roda depan melalui CVT 8 percepatan.



Kemudian head unit 10,4 inci yang ditawarkan memiliki Smart Multimedia diantaranya Wuling Indonesian Command (WIND), Wuling Link, dan mendukung kamera 360 derajat.



Khusus untuk fitur WIND, ini merupakan kemampuan perintah suara dengan bahasa Indonesia bermodalkan kata kunci 'halo wuling'. Nantinya fitur ini bisa melakukan sejumlah perintah seperti panggilan telepon, membesarkan dan mengecilkan volume, memainkan musik, radio, membuka aplikasi, mengetahui tanggal dan jam, mengatur suhu AC, membuka dan menutup sunroof serta kaca jendela.



Keselamatan dan kenyamanan perjalanan bersama keluarga juga diperhatikan dengan sejumlah fitur yang sudah disediakan. Mulai dari Airbags, Seatbelt Reminder, Isofix, Child-Proof Rear Door Lock, Emergency Stop Signal, Front & Rear Disc Brakes, ABS & EBD, Brake Assist, Hill Hold Control, Electronic Stability Control, Traction Control System, Immobilizer, Alarm, hingga Auto Door Lock.

