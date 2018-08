Tampil Lebih Cerah, Datsun Kenalkan Go-live

Tahun ini Datsun Indonesia nampak getol merilis produk-produk baru. Setelah Cross, Go dan Go+, kini mereka menambah varian baru dengan menghadirkan Go-live kemarin di ICE, BSD City, Tangerang Selatan."Kami berkomitmen menghadirkan solusi transportasi pribadi yang menawarkan kebebasan seluas mungkin dan menawarkan pilihan sebanyak-banyaknya kepada konsumen. Ide ini menjadi dasar pemikiran dari setiap mobil yang kami desain dan setiap konsumen yang kami layani," kata Jose Roman, Global Head Datsun.Mobil berbasis Datsun Go versi tertinggi ini tampil lebih atraktif dengan pilihan warna yang cerah. Hal ini diperkuat dengan hadirnya permainan warna yellow fluo pada bagian bumper depan-belakang, side molding, spoiler, seat belt, jahitan jok dan pelek.Lainnya ada grill hexagon berwarna hitam, tak lagi krom seperti Go biasa serta pelek 15 inci model baru. Penampilan ini memang ditujukan untuk menarik perhatian, memberi kesan kuat, ekspresif dan berjiwa muda.Dari sisi mesin, tak ada perbedaan dengan Go biasa tetap 1.200 cc tiga silinder dan bertransmisi manual lima percepatan ataj otomatis dengan CVT. Tenaganya sendiri ada diangka 68 ps untuk manual dan 78 ps untuk otomatis.Soal harga jual, ombil rakitan Purwakarta, Jawa Barat ini dilabeli banderol Rp135 juta (manual) dan Rp150,5 juta (otomatis). Mobil ini akan bersaing disegmen LCGC dengan Honda Brio Satya, Suzuki Karimun Wagon, Toyota Agya, Daihatsu Ayla dan segmen city car dengan Hyundai i10, Kia Picanto, Honda Brio, Suzuki Ignis, Nissan March.(UDA)