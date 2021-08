Rekomendasi Mobil yang Bisa Dibeli Greysia & Apriyani Bermodal Rp5 Miliar

1. Toyota GR Supra

Toyota Supra. Toyota

2. Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser. Toyota

3. Mercedes-Benz S-Class

4. BMW Seri-8

BMW The 8. BMW

5. Tesla Model X

Tesla Model X. Tesla

Greysia Polii dan Apriyani Rahayu bersiap-siap menerima bonus sebesar Rp5 miliar karena berhasil meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Tentu dengan uang sejumlah tersebut, mereka bisa membeli berbagai mobil mewah dengan mudah.Bonus Rp5 miliar ini diberikan oleh pemerintah, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. selain itu, atlet yang mendapatkan medali perak juga akan mendapatkan uang bonus sebesar Rp2 miliar, dan perunggu Rp1 miliar.Lantas mobil apa saja yang bisa dibeli oleh Greysia Polii dan Apriyani Rahayu dengan uang Rp5 miliar? Jelas Ada banyak pilihannya.Namun Medcom.id akan merekomendasikan 5 mobil mewah yang bisa dibeli dengan uang senilai Rp5 miliarKedua atlet bulutangkis kebanggan Indonesia ini bisa membeli, bahkan 2 unit sekaligus, sportcar GR Supra. Laman resmi pabrikan asal Jepang tersebut menyebutkan mobil ini memiliki banderol Rp2,2 miliaran (on the road DKI Jakarta).Sesuai dengan karakter keduanya yang sporty, mobil ini dilengkapi dengan mesin 3.000 cc Turbo 6- silinder segaris. GR Supra dilengkapi transmisi 8-speed Sport Automatic. Mesin 3.000 cc mampu menghasilkan tenaga maksimal 340 PS @ 5.000-6.500 rpm dan torsi maksimal sekitar 500 Nm @ 1.600-4.500 rpm.Kalau keduanya tidak berminat dengan mobil sport, bisa juga mengalihkan pandangannya ke SUV tangguh Land Cruiser. Banderolnya sama, di Rp2,2 miliaran (on the road DKI Jakarta).Soal performa tidak perlu ditanyakan karena sudah terbukti tangguh di berbagai kondisi jalanan. Salah satu keunggulannya adalah mesin V8 4.461 cc diesel dengan tenaga mencapai 235 PS @ 3.200 rpm dengan torsi 615 Nm @ 1.800-2.200 rpm.Kemudian kalau ingin mencari kenyamanan lebih, Greysia Polii dan Apriyani Rahayu bisa memilih Mercedes-Benz S-Class yang sudah banyak digunakan oleh para pesohor dunia, pejabat, atau orang penting lainnya. Mereka bisa membeli S 450 4Matic Luxury dengan menebus biaya Rp3 miliar (off the road).Jika dari segi desain dan fitur yang ditawarkan Mercedes-Benz kurang cocok, maka bisa mencoba ke kompetitor mereka yakni BMW Seri-8. Konsumen bisa membeli varian 8 Coupe dengan harga sedikit lebih miring yakni Rp2,8 miliar (on the road DKI Jakarta)Sedangkan apabila inginkan tampilan yang berbeda dan ramah lingkungan, Prestige Motorcars menawarkan Model X yang cukup unik. Mobil listrik berwarna merah ini dibanderol oleh mereka dengan harga mulai dari Rp3 miliar (on the road DKI Jakarta).Model X menjadi model SUV yang ditawarkan pabrikan otomotif asal Amerika Serikat. Model ini menawarkan spesifikasi yang berbeda, dengan jarak tempuh maksimal bisa tembus hingga 597 kilometer (varian long range plus).(ERA)