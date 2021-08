Sambut HUT RI, Lexus Luncurkan Galeri Virtual Perdana di Asia Tenggara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Lexus Indonesia meluncurkan galeri virtual perdana di Asia Tenggara. Peluncuran itu pun bertepatan dengan HUT ke-76 RI, Selasa 17 Agustus 2021.Jenama otomif Jepang itu mencoba berinovasi di tengah pandemi Covid-19. Diharapkan, galeri virtual ini bisa memberikan pengalaman baru terutama dalam segi pelayanan."Saat ini, Lexus menyadari bahwa perkembangan pesat teknologi yang dipacu oleh dampak pandemi menjadi sebuah kesempatan untuk kami bisa beradaptasi untuk semakin menyentuh para customer." kata Meinisa, selaku General Manager Lexus Indonesia dalam keterangan resminya."Kami menyambut bulan kemerdekaan Indonesia sebagai momentum untuk memperkenalkan Lexus Experience yang telah kami kreasikan untuk customer dan juga para Lexus enthusiast untuk dapat mengunjungi showroom Lexus dan merasakan pelayanan Lexus secara virtual, di rumah masing-masing," lanjutnya.Galeri virtual itu merupakan visualisasi dari penggabungan desain Lexus Gallery yang ada saat ini. Yakni Lexus Menteng Gallery, Lexus Mampang Gallery dan Lexus Pluit Gallery yang memadukan desain khas Indonesia dan Jepang.Pengunjung diajak merasakan pengalaman yang sama dengan saat mengunjungi Lexus Gallery secara langsung. Pengunjung akan disapa oleh Lexus Concierge ketika memasuki Lexus Experience, yang mengarahkan berbicara langsung dengan Brand Associate Lexus atau memilih untuk mengeksplorasi sendiri."Meski dilakukan secara virtual, sentuhan personalized experience khas Lexus tidak akan pernah lepas. Kami memastikan pengunjung dapat merasakan Lexus Omotenashi in every step of their virtual journey dan tentunya siap membantu semua pengunjung yang ingin menikmati Lexus Virtual Experience," tutup Meinisa.Seluruh pengalaman virtual terbaru Lexus Indonesia untuk semua customer dan Lexus enthusiast terangkum dalam Lexus Experience yang digelar pada 17-22 Agustus 2021. Pengunjung dapat melihat dan mengeksplorasi jajaran produk Lexus seperti The Lexus Flagship MPV, yakni Lexus LM 350, The Most Wanted Lexus SUV RX 300 dan The First All-Electric Lexus UX 300e.(REN)