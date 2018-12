Tungkai Pemindah Gigi Tak Standar, Suzuki Recall Carry

Tak pernah terdengar masalah teknis yang terjadi di Suzuki Carry. Namun kali ini, pabrikan berlogo S prisma itu harus melakukan recall terhadap Carry yang merupakan salah satu produk andalan di Indonesia. Recall ini dilakukan setelah ditemukan adalah masalah di high speed gear shift shaft atau tungkai pemindah gigi.Menurut keterangan dari PT. Suzuki Indomobil Motor (SIM), bahwa komponen tersebut diganti karena spesifikasi part-nya di luar batas standar. Sehingga berpotensi membuat perpindahan gigi, dari gigi 5 menjadi keras. Bahkan dalam kasus tertentu, perpindahan dari gigi 5 mungkin tidak dapat dilakukan.“Program ini merupakan salah satu tanggung jawab kami kepada pelanggan untuk memastikan kondisi kendaraannya selalu prima dan aman. Pada Desember 2018, kami melakukan recall terhadap New Carry Pick Up dan Carry Real Van yang diproduksi pada Maret sampai Oktober 2018,” ujar President Director PT SIM, Seiji Itayama dalam keterangan resminya.Adapun total unit yang terdampak dalam recall ini ini yaitu sebanyak 19.926 unit, dengan nomor rangka sebagai berikut: MHYESL415JJ600390 ~ MHYESL415JJ601391 untuk Carry Real Van dan MHYESL415JJ709016 ~ MHYESL415JJ735924 untuk New Carry Pick Up (Wide Deck, Flat Deck)Dalam pernyataan khususnya, Suzuki menegaskan agar konsumen pemilik nomor rangka di atas dapat melakukan pengecekan kendaraan terlebih dahulu di web resmi Suzuki dan masuk ke menu Maintenance kemudian pilih “Suzuki Quality Update”.Selanjutnya pelanggan akan diminta untuk mengisi 17 digit nomor rangka, nama, serta nomor telepon. Selain cara tersebut, pelanggan juga dapat menghubungi kontak khusus yang disiapkan APM tersebut dengan menyebutkan 17 digit nomor rangka kendaraan.Jika kendaraan sudah terkonfirmasi ke dalam program tersebut, pelanggan bisa datang langsung ke bengkel resmi terdekat untuk pemeriksaan. Pelanggan tidak perlu khawatir karena pemeriksaan tidak berlangsung lama, yaitu sekitar 30 menit. Apabila kendaraan pelanggan termasuk dalam target perbaikan, maka diperlukan tambahan waktu sekitar 3 jam untuk proses penggantian komponen.Dealer juga akan langsung menggantinya secara gratis baik biaya jasa maupun suku cadang, serta akan diberikan gratis oli mesin dan filter oli sampai dengan periode Maret 2019.(UDA)