Mercedes-Benz Memulai Elektrifikasinya Melalui EQS & EQE

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ERA)

Mercedez-Benz tidak mau ketinggalan dengan kompetitornya, BMW, untuk memulai era elektrifikasi di Tanah Air. Merek asal Jerman ini resmi bermain di segmen mobil listrik murni dengan menghadirkan EQS dan EQE untuk para orang kaya di Indonesia.President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Choi Duk Jun, menjelaskan kehadiran EQ Series merupakan bagian dari rencana global untuk mencapai netralitas karbon perusahaan di tahun 2039. Oleh sebab itu, mereka memulai langkah awal untuk mencapai netralitas kerbon untuk pasar Indonesia di akhir tahun 2022 ini."Lini Mercedes-EQ merupakan wujud nyata dari Ambition 2039 dan kami sangat senang akhirnya lini kendaraan listrik kami pun hadir di Indonesia. Hari ini, telah hadir dua model pertama dari lini Mercedes-EQ di Indonesia yaitu the new EQS yang tersedia dalam dua varian EQS 450+ AMG Line dan EQS 450+ Electric Art; dan the new EQE 350+ Electric Art. Kedua kendaraan ini akan membuka jalan untuk hadirnya model-model Mercedes-EQ lainnya di Indonesia," ujar President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Choi Duk Jun, Kamis (8-12-2022) di Senayan Jakarta.Deputy Director Sales Operation & Product Management, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Hari Arifianto, menjelaskan kehadiran 2 mobil listrik ini juga diiringi dengan persiapan yang matang. Termasuk kesiapan dealer-dealer resmi yang memasarkan EQS dan EQE harus bisa menangangi perawatan serta perbaikan pula."Setelah melewati proses persiapan yang mendalam, termasuk mempersiapkan dealer-dealer resmi dengan infrastukur dan perlengkapan yang dibutuhkan, kami akhirnya bisa menghadirkan model kendaraan listrik EQ Series di Indonesia. Sama seperti kendaraan lainnya, kami menyediakan pengalaman terbaik untuk setiap pemilik EQS dan EQE dengan layanan 5-Year Star Service dan 2-Year Star Tire, serta 10-Year HV Battery Warranty untuk memberikan ketenangan lebih bagi pemilik kendaraan EQ Series," ungkap Hari dikesempatan yang sama.Konsumen sudah bisa memiliki EQS 450+ Electric Art dengan menebus banderolnya senilai Rp2.984.000.000, dan varian EQS 450+ AMG Line dihargai Rp3.410.000.000 (off the road). Kemudian untuk EQE 350+ Electric Art dihargai sedikit lebih murah dengan label Rp2.215.000.000 (off the road DKI Jakarta).