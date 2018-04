Devel Sixteen Bertenaga 5.000 dk, Siap Diproduksi

Di luar perkiraan, Devel Sixteen yang pertama kali diperkenalkan pada November 2013 lalu, dan berjanji bakal menyuguhkan fitur mesin bertenaga 5.000 daya kuda, akhirnya masuk ke tahap produksi.Pada November 2017 lalu, Devel mengejutkan banyak orang dengan benar-benar meluncurkan spek produksi Sixteen, bersama dengan janjinya bahwa mobil terebut siap untuk mencapai jalanan.Hal itu ditunjukan dalam video pendek hypercar yang telah diuji coba di padang pasir di wilayah Dubai. Dalam video tersebut memperlihatkan Sixteen berwarna putih dan biru yang berakselerasi dalam kecepatan tinggi.Hal yang menarik, karena Sixteen berjalan dengan dorongan rendah selama pengetesannya, hanya pada 20 persen penekanan pedal gas. Jika itu benar, maka Devel memiliki banyak kelebihan dibanding hypercar yang ada saat ini.Devel bermaksud menawarkan Sixteen dalam tiga varian berbeda. Mobil pertama akan dilengkapi dengan V8 twin-turbocharged 2.000 daya kuda dan dibanderol USD1,6 juta tau sekitar Rp24 miliar. Jika tenaga itu dirasa tidak cukup, ada juga versi 3.000 daya kuda.Last but not least, all-conquering quad-turbo, turunan V16 12,3 liter bertenaga 5.000 daya kuda juga bakal tersedia untuk pelanggan mereka. Sayangnya untuk varian 3.000 dk dan 5.000 dk tidak disebutkan banderol harganya.Versi yang paling kuat akan dibatasi produksinya. Jika memang terwujud maka Devel Sixteen akan menjadi pesaing Bugatti Veyron, dengan ouput tenaga dua kali lebh besar.(UDA)