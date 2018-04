Suzuki Ertiga Diesel Hybrid Bakal Anut Desain All New

Saat ini Suzuki Indonesia tak lagi menjual Ertiga Diesel Hybrid untuk pasar tanah air. Mereka pun belum mengumumkan akan mempertahankan ini di masa mendatang atau nasibnya cukup sampai di sini. Tapi melalui bocoran yang ada, Suzuki dikatakan sedang mengembangkan Ertiga Diesel Hybrid dengan model All New.Bocoran ini disebutkan sendiri oleh 4W Director Marketing PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Dony Saputra. Ia menjelaskan, saat ini Suzuki sedang mengembangkan Ertiga Diesel Hybrid. Bahkan disebutkan pula ada peluang mobil MPV satu ini bakal di produksi di Indonesia."Untuk versi mesin diesel Ertiga baru masih dalam proses dan ditunggu saja. Kita masih mempelajari dan mengusahkan untuk di produksi di Indonesia." ujar Dony kepada Medcom.id beberapa waktu lalu.Sayangnya Dony tidak memberikan kisi-kisi apakah mobil ini bakal menggunakan mesin diesel baru layaknya Ertiga bensin sedari K14B menjadi K15B. Cuma disebutkan bahwa di sektor transmisi kemungkinan besar akan dilengkapi dengan model otomatis."Kalau detail saya tidak bisa umumkan, cuma sekarang ini pasar terbesar Ertiga dengan transmisi otomatis," lanjutnya.Seperti yang diketahui saat peluncurannya, Ertiga Diesel Hybrid dihadirkan ke Indonesia melalui skema CBU dari India. Terakhir mobil ini dipasarkan dengan harga Rp225 juta.Secara desain, Ertiga Diesel Hybrid tidak berbeda dengan Ertiga bermesin bensin. Hanya di sektor jantung pacu menggunakan mesin D13A 1.248 cc DDiS DOHC bertenaga 89 ps dan torsi 200 nm. Tenaga ini disalurkan ke roda depan melalui transmisi manual 5-percepatan.Satu hal juga dipastikan juga oleh Dony kalau All New Ertiga Diesel Hybrid tidak akan muncul di Indonesia tahun ini. Jadi jika tertarik dengan Ertiga Diesel Hybrid, tentu harus ekstra bersabar menunggu.(UDA)