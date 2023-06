26 Unit Pertama Suzuki Grand Vitara Dibawa Pulang Konsumen

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PRI)

Jakarta: Suzuki Indonesia menggelar serah terima unit perdana Suzuki Grand Vitara , Sabtu, 3 Juni 2023 di Plataran, Senayan, Jakarta. Penyerahan unit perdana diwakili oleh sebanyak 26 konsumen yang berasal dari wilayah Jabodetabek. Seremonial ini sekaligus menandai awal distribusi unit kepada konsumen di seluruh Indonesia.4W Sales & Marketing Director Suzuki Indonesia, Matsushita Ryohei mengucapkan terima kasih kepada konsumen yang telah setia dan sabar menantikan unit Grand Vitara."Kami berharap para pelanggan kami merasa puas, senang dan bangga setelah menggunakan Grand Vitara. Tidak lupa kami akan mendampingi para pelanggan untuk selalu merawat kendaraannya agar selalu optimal ketika digunakan," ujar Ryohei menyambut para konsumen perdana.Suzuki menyiapkan 26 unit Grand Vitara tipe GX sesuai dengan perwakilan konsumen perdana yang hadir dalam acara tersebut. Secara umum, profil konsumen perdana Grand Vitara turut menggambarkan konsumen yang lainnya, seperti profesional muda di perusahaan terkemuka maupun pelaku bisnis dengan gaya hidup modern serta memiliki selera produk berkualitas.Puncaknya adalah pelepasan seluruh konsumen perdana menandai resminya kepemilikan Grand Vitara dengan langsung mengendarai pulang mobilnya masing-masing.Suzuki juga telah memastikan ketersediaan stok Grand Vitara di seluruh jaringan diler Suzuki di Indonesia. Kini calon konsumen bisa langsung melakukan test drive di dealer Suzuki terdekat."Kami juga ingin sampaikan bahwa ketersediaan stok unit Grand Vitara juga sudah mulai terdistribusi ke jaringan dealer Suzuki di seluruh Indonesia. Sebelum seremoni penyerahan perdana unit Grand Vitara hari ini maupun penyerahan unit kepada konsumen yang dilakukan oleh diler, kami juga tetap menerapkan standarisasi pra-penyerahan unit mobil baru kepada konsumen seperti biasanya, antara lain melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi kendaraan, dan memberikan dokumen kendaraan kepada konsumen," terang Deputy Director of 4W Sales & Marketing PT SIS, Hady Surjono Halim.Grand Vitara dibekali dengan mesin 1.500cc berkode K15C Dual Jet dan penyematan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang ramah lingkungan dan efisien. Kelebihan dari teknologi SHVS diklaim mampu mengurangi tingkat emisi gas buang sampai dengan 15% serta lebih irit bahan bakar.SUV legendaris ini juga dibekali dengan berbagai fitur seperti Panoramic Sunroof, Automatic Transmission 6-Speed with Paddle Shift, Headunit touchscreen 9 inch dengan konektivitas smartphone, Cruise Control, Head-Up Display (HUD), Smartphone wireless charging, 6 Airbag, LED Projector Headlamp beserta Autolight with Guide Me Light, 360 Camera, serta Auto-Dimming Center Mirror.Grand Vitara tersedia dalam tujuh pilihan warna dengan pilihan tipe yaitu GL dan GX. Grand Vitara GL dibanderol dengan harga Rp359.400.000. Lalu, tipe GX Single Tone seharga Rp384.400.000 dan tipe GX Two Tone dibanderol Rp387.400.000 (on the road DKI Jakarta).