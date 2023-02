Nominasi World Car Awards 2023, Dari Hyundai Sampai Honda

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

World Car Awards sudah siap kembali di tahun 2023 dengan sejumlah nominasi baru. Sejumlah mobil-mobil baru dengan berbagai merek dan model siap memperebutkan status sebagai mobil terbaik di tahun 2023.Pengumuman World Car Awards 2023 direncanakan akan berlangsung di New York Auto Show pada Rabu 5 April 2023. Tercatat sejumlah kategori sudah di siapkan, mulai dari World Car of The Year, World Urban Car, World Luxury Car, World Performance Car, World Electric Vehicle of the Year, dan World Car Design of the Year.Di kategori World Car of The Year terdapat Alfa Romeo Tonale, BMW 2-Series Coupe, BMW X1/iX1, dan Honda HR-V/ZR-V. Selain itu, juga ada Hyundai Ioniq 6, Kia Niro, Mazda CX-60, Mercedes C-Class, Nissan Ariya, dan Nissan Z.Kemudian untuk World Electric Vehicle of the Year nominasinya terdiri atas BMW i7, Genesis GV60, Hyundai Ioniq 6, Kia Niro EV, dan Lucid Air.Di kelas World Luxury Car sejumlah nama besar hadir yakni Genesis G90, Land Rover Range Rover, Land Rover Range Rover Sport, BMW 7-series/i7, dan Lucid Air.Begitu pula untuk World Performance Car tercatat nominasinya adalah BMW M4 CSL, Kia EV6 GT, Nissan Z, Porsche 911 GT3 RS, and Toyota GR. Sayangnya Honda Civic Type R sebagai pemegang status Japan Performance Car Of the Year 2022 gagal lolos ke putaran final.Di kategori World Car Design of the Year juga memiliki pesaing-pesaing yang tidak kalah kompetitir di antara Cadillac Lyriq, Hyundai Ioniq 6, Land Rover Range Rover, Lucid Air, dan Nissan Z. Sementara itu, untuk kategori World Urban Car terdiri dari Citroen C3, ORA Funky Cat/Haomao, dan Volkswagen Taigo/Nivus.Terakhir, gelar World Car Person of the Year akan menunjuk lima nama, di antaranya Desain Hyundai SangYup Lee, Insinyur Riset BMW Stella Clarke, Presiden BYD Wang Chuanfu. Chief Engineer Toyota GR Corolla Naoyuki Sakamoto, dan CEO Lucid Peter Rawlinson.Kira-kira siapa yang akan menyandang status sebagai World Car of The Year 2023?