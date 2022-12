All New Nissan Serena Kini Adopsi e-Power 2.0

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ERA)

Nissan Serena saat ini terus diproduksi dan kini sudah memasuki tahapan generasi terbaru. Mobil keluarga generasi terbaru ini bahkan sudah mendapatkan teknologi listrik e-Power 2.0 alias teknologi terbaru."Kami sudah merencanakan dan melakukan pengembangan Serena terbaru agar seluruh anggota keluarga dapat menikmati waktu mereka bersama dalam perjalanan," ucap Nissan Executive Vice President Nissan Motor Corp, Asako Hoshino, melalui keterangan tertulisnya.Desain All New Serena ini masih menawarkan MPV boxy untuk menunjang kenyamanan penumpang di dalamnya. Beberapa identitas Serena yang ikonik seperti ukuran kaca depan yang terbesar di kelasnya dan warna-warni body hingga 14 warna body yang bisa dipilih konsumen.Penumpang kemudian disambut dengan jok berbahan fabric anti air, multi purpose center seat di baris kedua untuk delapan penumpang, dan tempat penyimpanan di seluruh kabin (termasuk untuk telepon genggam), sampai lubang USB tersedia di semua baris kursi.Masih tersedia juga onboard Wi-Fi, pre-cooling air conditioning system, touch panel untuk pengaturan AC, serta tambahan 120 mm untuk legroom pengemudi dibandingkan dengan generasi terdahulu.Menu baru pembaruan yang ditawarkan adalah teknologi e-Power terbaru hadir dengan mesin 1.400 cc. Kombinasi ini memberikan tenaga serta akselerasi yang lebih cepat dengan minim suara mesin.All New Serena juga hadir dengan manajemen energi yang canggih untuk mengatur mesin mati dan hidup sesuai dengan kecepatan, kondisi lalu lintas, dan navigasi. Ini tentu berdampak pada kabin yang lebih senyap akibat mesin tidak bekerja.Fitur ProPilot 2.0 disematkan sebagai bagian dari advanced driver assistance system (ADAS) yang lebih canggih. Teknologi keselamatan canggih ini kini hadir di semua varian All New Serena. Keberadaan fitur ADAS ini membantu pengemudi mengurangi kelelahan selama berkendara jauh, termasuk keberadaan steering assist with forward collision avoidance yang membantu menghindari tabrak depan.Pada varian teratas yang disebut Nissan Serena Luxion dilengkapi dengan fitur ProPilot Park dengan memori. Fitur ini memiliki kemampuan merekam dan mengenali area parkir kendaraan, termasuk garis serta tanda gambar area parkir. Nissan juga memberikan fitur ProPilot Remote Park untuk akses parkir dari jarak jauh.Soal harga, versi non e-Power ditawarkan mulai JPY2,7 juta atau sekitar Rp308 jutaan, hingga JPY3,2 juta atau sekitar Rp373 juta. Model e-Power paling murah ditawarkan JPY3,1 juta atau sekitar Rp354 jutaan, hingga JPY4,7 juta atau sekitar Rp547 jutaan.