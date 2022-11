Toyota BZ4X Diluncurkan, Bisa Sewa Rp20 Juta Per Bulan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Toyota BZ4X akhirnya mulai dipasarkan dan menambah banyak pilihan mobil listrik bagi konsumen di Indonesia. Uniknya, mobil sudah bisa dimiliki dengan membelinya secara retail atau melakukan sewa melalui Kinto.Vice President PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto, menyebutkan BZ4X di jual dengan harga Rp1,190 miliar (on the road DKI Jakarta). Selain itu, konsumen juga bisa menyewanya dengan biaya Rp20 juta per bulan melalui Kinto."Toyota Indonesia melengkapi pilihan kendaraan elektrifikasi dengan bZ4X. bZ4X merupakan mobil listrik pertama Toyota di Indonesia dan mobil listrik kedua yang dipasarkan TAM (setelah Lexus UX 300e)," kata Henry Kamis (10-11-2022) di Kuningan Jakarta.BZ4X ditawarkan hanya dengan 1 varian saja, sistem penggerak 2x4, dan didukung penggerak roda depan (front wheel drive/FWD). Sebagai perbandingan dengan di Jepang, tersedia juga varian penggerak roda depan atau all wheel drive (AWD)BZ4X merupakan kendaraan BEV pertama dengan platform e-TNGA. Di atas kertas, mobil ini memiliki dimensi panjang 4.690 mm, lebar 1.860 mm, tinggi 1.650 mm, dan Wheelbase mencapai 2.850 mmKemudian untuk performanya didukung dengan motor listrik AC synchronous electric generator dengan tenaga maksimal 150 kW dan torsi maksimal 266,3 Nm. Catatan akselerasi 0 - 100 kilometer per jam yang ditawarkan mencapai 8,3 detik.Motor listrik yang digunakan mendapatkan suplai tenaga listrik dari baterai Lithium-ion battery bertenaga 71,4 kWh. Pengendara bisa menggunakan BZ4X sejauh 500 kilometer dalam kondisi baterai terisi penuh.Baterai ini dapat diisi ulang dari 0 hingga 80 persen dalam waktu 9 - 10 jam dengan metode normal charging atau menggunakan daya listrik rumah minimal 3.500 watt. Namun jika dicas menggunakan fast charging, arus DC, untuk mengisi dari 0 - 80 persen kapasitas hanya butuh 30 menit saja.Di sektor hiburan, BZ4X dilengkapi layar headunit touchscreen berukuran 12,3 inci, lalu untuk memanjakan penumpang dan pengendara ada juga 9 buah speaker dari JBL. Fitur pengecasan nirkabel turut dihadirkan di mobil ini.BZ4X dengan fitur ADAS (Advance Driver Assistance System) generasi terbaru yang disebut dengan TSS (Toyota Safety Sense) 3.0. Fitur-fitur seperti Pre-Collision System with Pedestrian Detection, Lane Departure Alert with Steering Assist, Automatic High Beams, Lane Tracing Assist, Full-Speed Range Dynamic Radar Cruise Control, hingga Road Sign Assist sudah hadir di mobil ini.