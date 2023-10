Pelek Lokal Lubang 6, Buat Fortuner & Pajero Sport harga Rp7 Jutaan

Ekawan Raharja • 22 Oktober 2023 16:54



Jakarta: HSR Wheel tidak hanya mengeluarkan pelek untuk mobil-mobil di kelas sedan, hatchback, atau MPV saja. Kini mereka melengkapi pilihan pelek model kaleng dan palang untuk mobil-mobil SUV.



Produsen pelek dalam negeri ini kini sudah menyediakan pelek lubang 6 dengan (Pitch Circle Diameter) 139,7mm. Pelek dengan lubang 6 PCD 139,7 mm banyak digunakan di mobil-mobil SUV.



"Menanggapi kebutuhan customer dan pecinta otomotif di Indonesia khususnya roda empat, kami terus berupaya menghadirkan pelek-pelek HSR dengan kualitas terbaik. Terutama untuk mobil lubang 6 baut dengan pcd 139,7mm ini yang pemiliknya cukup banyak di tanah air," ujar Marketing Direktur HSR Wheel, Hendra Wijaya, melalui keterangan resminya. Model-Model Pelek HSR Lubang 6 Kini pelek dengan konfigurasi baut 6 sudah tersedia di model XTS Series dari XTS01, XTS02,XTS05, dan XTS06. Sementara untuk yang doyan bergaya retro, bisa memilih model KLG dari diameter 15-18 inci.

Kedua model ini melengkapi model wampers, MYTH07, BLY01, Overland, Banteng, Siak dan Wolwal yang sudah menyediakan lubang 6 dengan ukuran 15-20 inci.



Seluruh pelek yang didesain menghasilkan tampilan pelek dan gaya yang berbeda setiap modifikasinya. Mulai dari gaya racing look, VIP look sampai Offroad Look. Pelek-Pelek ini juga bisa masuk dengan fitment dan model ban yang beragam, mulai dari model ban city, sport, sampai AT (all terrain). Harga Pelek HSR Wheel “Kami selalu menawarkan harga yang cukup terjangkau. Salah satunya, untuk kelas Fortuner dan Pajero harga pelek untuk diameter 18 inci bisa dibanderol mulai Rp 7,5 jutaan untuk satu set peleknya,” tambah Hendra.



Sementara menawarkan beragam model dan ukuran, harga untuk model pelek-pelek ini bisa ditebus dari Rp 4,7 jutaan di setiap dealer resmi. Selain itu, mereka juga menawarkan pelek Forged bagi yang ingin membuat desain sendiri. Keamanan Sudah Berlabel SNI Soal keamanan dan kualitasnya, HSR menjamin seluruh peleknya sudah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dipastikan aman dengan kondisi jalanan Indonesia. Selain itu, durabilitasnya dibuktikan juga melalui ajang drifting maupun balap.



