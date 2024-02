Melantai di IIMS 2024, Honda BR-V N7X Edition Dibekali Teknologi Honda Sensing

Adri Prima • 16 Februari 2024 06:36



Jakarta: PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan model terbaru yakni New Honda BR-V N7X Edition di hari pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, Kamis, 15 Februari 2024, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Honda N7X Concept dikembangkan melalui serangkaian riset yang dilakukan oleh Honda R&D Asia Pacific terhadap penggunaan SUV oleh keluarga dan berbagai karakter jalan di Indonesia yang berbeda-beda. Konsep ini kemudian diterapkan pada generasi kedua dari Honda BR-V yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2022. Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy mengatakan New BR-V N7X Edition menawarkan tenaga yang lebih besar. Model terbaru ini secara umum masih mempertahankan spesifikasi dan keunggulan yang ada di BR-V model sebelumnya. Namun sentuhan N7X Edition menjadi model ini lebih stylish. "All New Honda BR-V telah memberikan definisi baru dalam kenyamanan berkendara. Melalui grade spesial yang diperkenalkan hari ini, kami ingin memberikan nilai lebih bagi konsumen dengan menjadikan tampilan BR-V semakin stylish, serupa dengan konsep yang ditawarkan N7X," kata Yusak Billy dalam sambutannya. New BR-V N7X Edition mengusung mesin Honda i-VTEC DOHC 1.5L yang menghasilkan tenaga maksimal 121 PS pada putaran mesin 6.600 serta torsi maksimal 145 Nm pada putaran mesin 4.300. Melalui tenaga penggerak tersebut, kendaraan dapat menghasilkan keseimbangan antara performa berkendara yang luar biasa dan efisiensi bahan bakar di berbagai kondisi jalan. Disuntik Honda Sensing Salah satu keistimewaan New BR-V N7X Edition adalah mobil ini sudah mengadopsi standar teknologi keselamatan Honda Sensing. Adapun teknologi Honda Sensing di model ini meliputi Collision Mitigation Brake System, Auto-High, Lane Keeping Assist System, Lead Car Departure Notification System (LCDN), Road Departure Mitigation (RDM), Adaptive Cruise Control (ACC), serta berbagai fitur canggih seperti Honda LaneWatchTM, Remote Engine Start, Walk-Away Auto Lock, dan Smart Entry System. New Honda BR-V N7X Edition hadir dengan pilihan warna Sand Khaki, Premium Opal White Pearl, Crystal Black Pearl dan juga Meteoroid Grey Metallic. Model anyar ini dibanderol mulai dari Rp319.400.000 untuk tipe E CVT. Lalu untuk tipe Prestige dijual dengan harga Rp343.400.000, sedangkan tipe Prestige with Honda Sensing dibanderol dengan harga Rp363.400.000.