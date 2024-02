Suzuki Jimny 5-Door Sahabat Tangguh Berpetualang

Ekawan Raharja • 20 Februari 2024 14:48



Jakarta: Suzuki Jimny 5-Door menjadi pilihan terbaru bagi para pecinta berpetualang dan offroad di Indonesia. Mobil dengan sejarah panjang ini menawarkan kemampuan offroad yang tangguh untuk melibas berbagai medan, dan fungsionalitas yang siap menunjang berbagai aktivitas penggunanya. 4W Sales & Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Matsushita Ryohei, mengatakan identitas Suzuki Jimny memiliki sisi historis dan kesan mendalam bagi masyarakat Indonesia. Dikenal sejak tahun 1970-an, Suzuki Jimny dinilai memiliki desain otentik yang tidak tergerus waktu dan tetap memiliki identitas yang kuat selama lebih dari setengah abad. "Suzuki Jimny terus dikembangkan untuk memaksimalkan pengalaman penggunanya, salah satunya pada sisi fungsionalitas. Merespon antusiasme dan permintaan penggemar di Indonesia, Suzuki Indonesia dengan bangga menghadirkan model terbaru dalam keluarga SUV legendaris kami yaitu Suzuki Jimny 5-Door di pasar Indonesia,” ungkap Matsushita di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Lebih Besar, nyaman, dan Fungsional Ukuran Suzuki Jimny 5-Door dibuat lebih besar, dibandingkan Suzuki Jimny 3-Door, dengan ukuran 2.965 mm x 1.645 mm x 1.720 mm dan wheelbase di 2.590 mm. Ukurannya yang lebih besar ini juga memberikan kelegaan ruang penumpang maupun barang bawaan, sekaligus menyajikan rasa berkendara yang santai namun tetap mempertahankan kemampuannya sebagai mobil offroad profesional. Penambahan pintu memberikan akses yang mudah bagi penumpang belakang untuk masuk dan keluar dari mobil. Kapasitas bagasi sebesar 211 liter juga cukup sanggup membawa perbekalan petualangan yang dibutuhkan. Performa Kuat di Medan Offroad Sebagai kendaraan offroad profesional, Suzuki Jimny 5-Door dibekali dengan sistem penggerak 4 roda (4x4) yang dinamakan AllGrip Pro, di mana pengguna Suzuki Jimny 5-Door dapat memilih penggerak roda sesuai kebutuhan. Pengemudi bisa memilih mode 2H untuk perjalanan normal di jalanan aspal, 4H yang siap melibas jalanan offroad, dan 4L yang bisa diandalkan untuk menaklukan jalanan berbatu, lumpur, atau medan menantang lainnya. Daya tahan Suzuki Jimny 5-Door juga sudah teruji dengan penyematan Ladder Frame Chassis. Struktur rangka yang kokoh siap memandu Suzuki Jimny 5-Door melewati topografi yang terjal. Kemampuannya dalam memberikan kemudahan bagi pengendara dalam menaklukan medan offroad, ditunjang dengan adanya teknologi seperti Hill Descent Control dan Hill Hold Assist, sehingga Suzuki Jimny 5-Door dapat digunakan baik oleh pemula hingga kalangan profesional. Di bagian kaki-kakinya mendapatkan dukungan suspensi model 3-link suspension dan axles yang rigid di depan serta belakang. Suspensi gandar yang kaku mendorong satu roda ke atas sedangkan gandar menekan roda lainnya ke bawah, terutama pada kondisi jalan yang kasar. Andalkan Mesin K15B yang Teruji Dapur pacu Suzuki Jimny 5-Door dilengkapi mesin K15B 1.500 cc 4 silinder yang responsif dan terbukti daya tahannya. Tersedia 2 pilihan transmisi yang dapat disesuaikan dengan preferensi pelanggan yaitu transmisi manual (MT) 5 percepatan dan otomatis (AT) 4 percepatan. Harga Suzuki Jimny 5-Door Tidak Sampai Rp500 Juta Ditandai dengan peluncurannya pada tanggal 15 Februari 2024, Suzuki Jimny 5-Door telah dapat dipesan oleh calon pelanggan melalui berbagai outlet resmi Suzuki di Indonesia. Sebagai referensi, berikut harga rekomendasi Suzuki Jimny 5-door untuk wilayah Jakarta tahun 2024: Jimny 5-door (AT) : Rp475.600.000 Jimny 5-door (AT – Dual Tone) : Rp478.600.000 Jimny 5-door (MT) : Rp462.000.000 Jimny 5-door (MT – Dual Tone) : Rp465.000.000