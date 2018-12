Nissan Terra Diganjar Bintang 5 dari ASEAN NCAP

The New Car Assessment Program for Southeast Asian Countries (ASEAN NCAP) akhirnya merilis penilaian keamanan untuk Nissan Terra. Hasilnya, SUV ladder frame ini mendapatkan bintang lima atau nilai tertinggi.Terra mendapatkan predikat bintang lima setelah mengumpulkan nilai total 83.17. Jika dirinci, nilai ini dikumpulkan dari perlindungan penumpang dewasa dengan 44,70, perlindungan penumpang anak-anak dengan 20,79 poin, dan fitur bantuan keselamatan 17.69."ASEAN NCAP sudah melakukan pengetesan beberapa model SUV di 2017-2018, dan kita bangga karena kesemuanya mendapatkan lima bintang. Kami sadari bahwa SUV merupakan salah satu model yang populer di Asia Tenggara, karena model ini bisa membawa lebih banyak penumpang dan membawa barang lebih banyak dibandingkan sedan. Oleh karena itu, dengan membuat struktur yang kokoh dan dibantu dengan sejumlah fitur keamanan dapat meminimalisir cedera penumpang atau bahwa menghindarkan dari kecelakaan," ujar Seketaris Jendral ASEAN NCAP, Khairil Anwar Abu Kassim, melalui keterangan resminya.Jika melihat mobil yang digunakan, Terra yang diuji merupakan produksi Thailand varian 2.300 cc 2WD A/T. Mobil produksi Gajah Putih ini dipasarkan pula di Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Vietnam, dan beberapa negara Asia Tenggara Lainnya.Untuk pasar Indonesia, terbilang fitur keamana yang digunakan cukup lengkap. Mulai dari sabuk keselamatan untuk penumpang depan dan pengemudi, ESC, ABS, blind sport technology, intelligent rear view mirror, hingga lane departure warning system.Nissan Indonesia sudah mulai membuka keran penjualan rival Toyota Fortuner dan MItsubishi Pajero Sport ini mulai dari Rp464 juta hingga Rp661 juta.(UDA)