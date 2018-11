Seru-Seruan Jelang MINI Fest Senayan

Jelang akhir tahun, MINI Indonesia biasanya menggelar test drive sembari berpetualang seru menggunakan produk-produk terbaiknya. Namun tahun ini mereka menggelar petualangan berbeda untuk para pengguna dan pecinta kendaraan MINI di Indonesia. Bahkan menjelang digelarnya acara tersebut akhir pekan nanti, MINI Indonesia seru-seruan dengan komunitas jurnalis.Apalagi kalau bukan untuk merasarakan pengalaman berkendara menggunakan mobil ikonik asal Inggris itu. Mereka diajak merasakan kesenangan berkendara seru, efisiensi, desain ikonik, bahan premium, serta fitur inovatif yang semuanya ditawarkan konsumen di Indonesia."Sebelum kami menjamu pelanggan akhir pekan nanti, kami terlebih dulu memberikan keseruan berkendara bersama teman-teman jurnalis. Ini untuk mememberikan pengalaman berkendara ikonik dengan mobil yang ikonik," ujar Vice President of Corporate Communications, BMW Group Indonesia (BGI), Jodie O'tania.Meski tidak digelar di tempat yang sama untuk MINI Fest 2018, namun keseruan yang disajikan MINI di seputaran BSD City, termasuk merasakan performa mobil ini di lokasi khusus, memberikan cerminan performa sesungguhnya. Apalagi dikombinasikan dengan beberapa permainan unik seperti permainan gokart.Sementara itu MINI Fest 2018 nanti bakal diadakan di dalam bangunan unik sementara yang khusus dibangun oleh MINI Indonesia. Pengunjung memiliki kesempatan untuk merasakan pengalaman berkendara dengan rangkaian model kendaraan MINI.Terlebih lagi, mereka juga dapat menjelajahi inovasi MINI dengan mencoba secara langsung unit test drive yang tersedia. New 3-Door, New 5-Door, New Countryman dan New Cabrio Cooper S akan hadir di saat pengunjung dapat menikmati makanan, minuman, dan live band yang telah dipilih secara khusus oleh MINI Indonesia.(UDA)