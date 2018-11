Mitsubishi Bakal Hapus Nama Carlos Ghosn dari Struktur BOD

Jagat otomotif dikejutkan dengan penangkapan Chairman & CEO Aliansi Renault-Nissan-Mitsubishi Carlos Ghosn. Bos besar pabrikan otomotif yang pernah mengunjungi Indonesia saat peresmian pabrikan mereka di Cikarang, Jawa Barat itu, tenar dengan ide-ide jeniusnya. Namun kasus ini membuat Mitsubishi segera melakukan konfirmasi.Menurut keterangan resminya, pabrikan berlogo tiga berlian itu membenarkan penangkapan Ghosn yang dilakukan pihak berwenang di Jepang. Dari keterangan resmi tersebut, Mitsubishi membenarkan bahwa Ghosn melakukan kecurangan pelaporan finansial yang tidak sesuai dengan hukum Jepang.Mitsubishi akan segera melakukan penyelidikan internal. Apakah kecurangan yang dilakukan oleh Ghosn juga terkait dengan Mitsubishi atau tidak.Bahkan para pemegang jabatan Mitsubishi Motors Corp (MMC) juga mengajukan kepada jajaran direksi untuk menghapus Ghosn sebagai Chairman of the Board and Representative Director MMC. Tidak lupa juga Mitsubishi mengucapkan permohonan maaf jika kasus ini dirasa menggangu.Ghosn ditangkap setelah penyelidikan internal Nissan soal pelanggaran kurang melaporkan pembayaran paket kompensasi dan penggunaan aset perusahaan untuk pribadi. Bahkan kecurangan ini sudah dilakukannya selama bertahun-tahun bersama dewan anggota lainnya Greg Kelly.Lalu bagaimana dengan kelangsungan aliansi keduanya di masa mendatang? semoga tidak berdampak ke bisnis otomotif mereka nantinya.(UDA)