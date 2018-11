'Ngetrek' di Sentul, Cara COC Rayakan Jamnas Ketujuh

Cielo Owner Community (COC) sukses menggelar jambore nasional (jamnas) ke-7. Acara ini diakui mereka menjadi standar baru untuk mereka dan dihadiri oleh banyak membernya.Secara keseluruhan, komunitas sedan ini menggelar acara jambore nasional di Kawasan Sirkuit Sentul Bogor, Jawa Barat, pada 17-19 November 2018. Tercatat acara ini dihadiri oleh 15 wilayah dari seluruh Indonesia, dengan peserta mencapai 113 orang."Jamnas tahun ini membuktikan perkembangan COC sangat luas ke seluruh Indonesia. Kami sebagai pengurus pusat berkomitmen untuk terus membuat kegiatan skala nasional," ungkap Ketua Pelaksana Jamnas ke-7 COC, Vita, melalui keterangan resminya.Berbeda dengan jamnas umumnya yang berisikan acara kumpul-kumpul saja, jamnas kali ini diisi dengan kegiatan fun track di Sirkuit Sentul. Di acara yang bertemakan Seep Up Your Pride, mempersilahkan peserta yang hadir untuk menjajal Sirkuit Sentul dengan mobilnya masing-masing.Selain itu tentu saja ada pula acara ramah tamah yang dilakukan di Hotel Lor In Sentul dan Rumah makan Ahpong. Supaya acara makin seru, hiburan musik, games, hingga pembagian hadiah pun dilakukan."Kami berharap seluruh peserta yang hadir senang, bahagia, menikmati, dan memiliki pengalaman dan cerita seru dari Jamnas COC 2018," tambah Vita.(UDA)