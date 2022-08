BMW Merilis Dua Mobil Listrik iX dan i4 di GIIAS 2022, Segini Harganya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: BMW Indonesia meluncurkan beberapa model baru di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang berlangsung tanggal 11-21 Agustus 2022 di ICE, BSD, Tangerang. Dua diantaranya adalah mobil listrik terbaru yakni BMW iX dan i4.President Director BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan mengatakan dua model kendaraan listrik mewah ini menjadi bentuk komitmen BMW menyambut mobilitas masa depan."Saat ini BMW Group Indonesia telah memiliki rangkaian kendaraan listrik lengkap, baik untuk BMW maupun Mini. Hadirnya BMW iX dan i4 di Indonesia akan hadirkan tolak ukur baru dari sebuah kendaraan listrik mewah," kata Ramesh.BMW iX yang diluncurkan ini merupakan model iX xDrive40 yang memiliki tenaga 326 HP. Mobil listrik ini mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 6,1 detik.Baterai BMW iX berada di bawah lantai kendaraan sebagai komponen integral dari bodi. Dalam kondisi baterai penuh, BMW iX mampu menempuh jarak hingga 420 km. Pengisian dari 0 persen hingga 80 persen dapat selesai dengan waktu kurang dari 34 menit.Sementara itu, BMW i4 merupakan model gran coupe empat pintu yang dibekali teknologi BMW eDrive generasi kelima. Model yang tersedia di Indonesia hanya satu, yaitu BMW i4 eDrive40 yang menghasilkan tenaga 340 HP. BMW i4 mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 5,7 detik.Baterai di BMW i4 memungkinkan mobil ini mampu menempuh jarak maksimal hingga 580 kilometer. Sementara untuk konsumsi daya listriknya tercatat 19,9 kWh per 100 kilometer.BMW i4 juga sudah dilengkapi fitur keselamatan Driving Assistant Professional seperti Lane Departure Warning, Lane Change Warning, Front Collision Warning with Brake Intervention, Crossing Traffic Warning Rear, dan Rear Collision Prevention.Terkait harga, BMW iX xDrive40 dijual dengan harga Rp 2,267 miliar off the road. Sedangkan BMW i4 eDrive40 dibanderol Rp1,997 miliar off the road.Tak hanya itu, di GIIAS 2022 kali ini BMW juga merilis kendaraan baru yang melengkapi lini sportscar antara lain Seri 2 Coupe dan Z4 facelift.