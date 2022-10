Insentif Pajak LCGC Berakhir, Harganya Langsung Naik Nih

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Insentif pajak yang diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 /PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 telah berakhir. Bahkan kini pajak PPnBM untuk mobil-mobil low cost green car (LCGC) mulai dikenakan.Berdasarkan Peraturan dari Menteri Keuangan tersebut, insentif untuk LCGC diberikan baik pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga di 2022. Insentif diberikan dalam bentuk potongan PPnBM sebesar 100 persen, 66,66 persen dan 33,33 persen untuk masing-masing kuartal tersebut, sehingga PPnBM yang dibayar di kuartal pertama hanya sebesar 0 persen, kuartal kedua 1 persen, dan kuartal ketiga 2 persen.Kini pemain LCGC pun melakukan penyesuaian harga untuk mobil yang ditawarkan. Mereka sudah melakukan penyesuaian harga jual per Oktober 2022. Kenaikan harga jelas dilakukan, dan besarannya pun variatif. Rata-rata untuk kenaikannya berkisar Rp1-4 juta.Daftar harga terbaru mobil-mobil LCGC (on the road DKI Jakarta per Oktober 2022)Toyota Agya 1.2 G M/T Rp 159.700.000Toyota Agya 1.2 G A/T Rp 173.300.000Toyota Agya 1.2 GR Sport M/T Rp 165.500.000Toyota Agya 1.2 GR Sport A/T Rp 181.500.000Toyota Calya 1.2 E M/T STD Rp 160.900.000Toyota Calya 1.2 E M/T Rp 163.800.000Toyota Calya 1.2 G M/T Rp 169.600.000Toyota Calya 1.2 G A/T Rp 183.600.000Honda Brio Satya S M/T Rp 157.900.000Honda Brio Satya E M/T Rp 171.600.000Honda Brio Satya E CVT Rp 188.000.000Ayla 1.0 D MT Rp 112.800.000Ayla 1.0 D+ MT Rp 125.400.000Ayla 1.0 X MT Rp 136.500.000Ayla 1.0 X Deluxe MT Rp 143.850.000Ayla 1.2 X MT Rp 148.400.000Ayla 1.2 R MT Rp 155.500.000Ayla 1.2 R Deluxe MT Rp 159.550.000Ayla 1.0 X AT Rp 145.750.000Ayla 1.0 X Deluxe AT Rp 153.200.000Ayla 1.2 X AT Rp 158.700.000Ayla 1.2 R AT Rp 168.550.000Ayla 1.2 R Deluxe AT Rp 172.550.000Sigra 1.0 D MT Rp 131.700.000Sigra 1.0 M MT Rp 144.100.000Sigra 1.2 X MT Rp 153.800.000Sigra 1.2 X MT DLX Rp 159.400.000Sigra 1.2 R MT Rp 160.500.000Sigra 1.2 R MT DLX Rp 164.300.000Sigra 1.2 X AT Rp 167.100.000Sigra 1.2 X AT DLX Rp 172.600.000Sigra 1.2 R AT Rp 175.300.000Sigra 1.2 R AT DLX Rp 175.300.000.