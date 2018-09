Dimensi Ruang Lebih Besar, jadi Andalan All New Honda Brio

Honda Indonesia baru-baru ini mengumumkan harga untuk All New Honda Brio. Selain itu mereka juga menjelaskan kalau mobil compact ini dikembangkan dengan konsep ruang yang lebih besar.Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor, Jonfis Fandy, menjelaskan banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Mulai dari pemilik Brio dan pengguna LCGC, media, hingga dealer coba didengarkan."Rata-rata mereka inginkan bagasi yang lebih besar dan kabin yang lebih lega," ujar Jonfis Rabu (12/9/2018) di Djakarta Theater Jakarta.Alhasil, dimensi All New Brio pun diperbesar. Kini dimensi rival Toyota Ayla dan Daihatsu Agya ini memiliki panjang 3.800 mm, lebar 1.680 mm, tinggi 1.485 mm, dan sumbu roda 2.405 mm.Large Project Leader All New Brio Honda R&D Asia Pacific Co. Ltd, Tsutomu Harano, mengklaim kini ruang di dalam Brio juga lebih lega. Jarak antar penumpang depan dan belakang kini bertambah 40 mm, knee clearance baris kedua juga bertambah 60 mm, leg room baris kedua bertambah 42 mm, hingga kapasitas bagasi bertambah 84 liter."Indonesia memiliki perubahan lingkungan yang cepat dan persebaran daerah semakin cepat karena infrastuktur lebih baik. Banyak gaya hidup yang mewah dan bepergian dengan bayi. Kami bermaksud menjadikan produk ini model terbaik di Indonesia dengan memasukan keinginan dan harapan, seperti tampilan sporty, body compact, handling baik, dan bagasi yang memuaskan," jelas Tsutomu dikesempatan yang sama.Honda Indonesia juga akhirnya mengumumkan harga All New Brio kepada masyarakat Indonesia. Mereka membanderol mobil mungil ini dengan harga mulai dari Rp132,5 juta hingga Rp190 juta.(UDA)