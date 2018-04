Nissan Terra Mulai Mengaspal di Asia

Nissan akhirnya memulai penjualan untuk Terra. Mobil ini merupakan SUV ladder-frame yang akan dijual di beberapa negara di Asia.“Terra dibangun di atas heritage SUV kami yang kuat dan menggabungkan dengan kebutuhan pelanggan Asia. Terra adalah keturunan dari Nissan Patrol, ikon off-road tangguh kami yang awalnya dirancang untuk digunakan polisi dan militer,” ucap senior vice president for Nissan’s Light Commercial Vehicle Business, Ashwani Gupta, dikutip dari Paultan.Dibangun dengan menggunakan sasis ladder-frame, Terra memiliki panjang 4.882 mm, lebar 1.850 mm, tinggi 1.835 mm, serta wheelbase 2.850 mm. Ground clearance nya di klaim mencapai 225 mm, dengan approach angle 32 derajat dan departure angle 27 derajat.Saat ini, rival Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner ini sudah mulai mengaspal di Tiongkok. Mobil ini di jual oleh Dongfeng Nissan and Zhengzhou Nissan.Uniknya Terra untuk pasar di Tiongkok hanya dapat menampung lima orang penumpang. Padahal awalnya mobil ini diprediksi memiliki kemampuan mengangkut tujuh orang penumpang.Di balik kap mesinnya terbaring mesin bensin QR25 2.500 cc bertenaga 181 daya kuda dan torsi 251 nm. Mesin ini disandingkan dengan transmisi manual 7-kecepatan otomatis atau manual 6-kecepatan.Kehandalannya untuk melibas jalanan offroad ditunjang oleh fitur rear differential lock (varian four-wheel drive), hill descent control dan hill start assist. Sedangkan untuk urusan keamanan tersedia 7 airbag, vehicle dynamic control (VDC) dan nissan safety shield, yang termasuk lane departure warning, blind spot warning, around view monitor with moving object detection, dan intelligent emergency braking.Profile lainnya yakni Terra menggunakan pelek 18 inci dengan ukuran ban 225/60, sunroof, halogen atau lampu depan LED, lampu belakang LED, keyless entry and start, layar instrument cluster lima inci, infotainment tujuh inci dengan layar sentuh, enam speaker, kontrol iklim dua zona, kursi Zero Gravity, dan jok kulit.Di Tiongkok mobil ini ditawarkan dengan enam pilihan warna. konsumen di sana bisa membeli dengan harga CHY169,8 ribu (Rp370,5 juta) hingga CHY245,8 ribu (Rp539,2 juta).Tentu saja ada kemungkinan Terra akan masuk ke Indonesia mengingat segmen ini cukup memiliki peminat. Jika masuk ke Indonesia, jelas Terra akan bersaing dengan Pajero Sport dan Fortuner yang merajai di segmen tersebut.(UDA)