Joe Biden Diarak Pakai Mobil Bekas dengan Plat Nomor Baru

Mobil teraman di dunia

Presiden terpilih yang baru, Joe Biden resmi dilantik pada Kamis (21/1/2021) dini hari WIB. Usai dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Biden pun menaiki mobil Cadillac "The Beast" warisan Donald Trump. Mobil limousin berlapis baja tersebut merupakan jenis Cadillac One yang memang didesain untuk orang nomor satu di negeri 'Paman Sam' tersebut.Untuk masalah mobil kepresidenan, Biden memang tidak punya pilihan selain memakai warisan Trump.Pasalnya, menurut aturan dan anggaran di AS, Presiden Amerika terpilih hanya boleh mendapatkan mobil kenegaraan yang baru jika mobil kenegaraan sebelumnya sudah digunakan selama 8 tahun.Sementara mobil kenegaraan yang digunakan Trump masih terhitung aktif selama 4 tahun.Dengan kata lain, Joe Biden harus menunggu hingga 2024 untuk mendapatkan mobil baru atau paling tidak ia harus terpilih lagi untuk periode kedua saat Pilpres selanjutnya.Hanya saja, di masa kepemimpinan Biden, Cadillac One tersebut menggunakan plat nomor baru dengan angka 46 yang melambangkan kalau Biden merupakan presiden ke-46 AS.Mobil Presiden Amerika Serikat sering dijuluki sebagai mobil paling aman di dunia. Wajar saja, mobil tersebut didesain dengan keamanan tingkat tinggi, termasuk kebal dari ledakan bom. Sedangkan kaca mobil juga dirancang tahan peluru setebal lima inchi.Selain itu, teknologi canggih juga tersemat di bagian ban mobil berbahan kevlar ditambah komponen baja sehingga ban mobil Cadillac One tersebut tidak akan pecah, bocor, ataupun rusak dalam kondisi apapun.Tak cukup itu saja, Cadillac "The Beast" juga menyimpan oksigen serta kantung darah sesuai dengan golongan darah sang Presiden. Hal ini bertujuan sebagai antisipasi keselamatan jika sesuatu yang buruk terjadi ketika perjalanan.(ACF)