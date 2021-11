New Xpander dan New Xpander Cross Curi Perhatian di GIIAS 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ROS)

Tangerang: PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) turut memajang mobil teranyar di ajang pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) di ICE BSD, Tangerang.Menempati Hall 6 nomor 6C dan mengusung tema “Celebrate the Wonderful Life Adventure," MMKSI memperkenalkan New Xpander dan New Xpander Cross dengan tagline “Be the Life Xpander”.Dengan diluncurkannya model dan inovasi terbaru tersebut, MMKSI semakin menegaskan komitmen menjadi partner yang dapat diandalkan dan menemani setiap petualangan hidup para penggunannya.“Mitsubishi Motors telah hadir menemani masyarakat di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Dan persembahan kami di GIIAS ini beserta dengan seluruh produk dan inovasinya merupakan bentuk terima kasih dan apresiasi kami terhadap masyarakat yang telah bertahan dan terus semangat berjuang dalam menciptakan petualangan hidup yang lebih baik. Kami berkomitmen untuk terus berkembang bersama masyarakat Indonesia dan menjadi partner setia dalam menghadapi berbagai petualangan hidup kedepannya,” kata President Director of PT MMKSI Naoya Nakamura.Xpander generasi terbaru didesain ala crossover dengan sejumlah penyempurnaan, mulai dari desain, kenyamanan, kecanggihan, hingga beberapa fitur teranyar.New Xpander tampil lebih modern dan gagah dengan bentuk lampu projector LED berbentuk T-Shape, serta Daytime Running Light (DRL) yang tampak sipit.New Xpander dilengkapi fitur dan teknologi mutakhir untuk menunjang performa keseruan, kenyamanan, serta keselamatan berkendara.Begitu pun dengan New Xpander Cross. Selain tampak lebih modern, New Xpander Cross hadir dengan beberapa penyegaran pada performa, serta desain eksterior dan interior, dengan mempertahankan fitur-fitur unggulan di kelasnya."Mitsubishi New Xpander dan New Xpander Cross tampil lebih gagah dan mewah dengan ubahan yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen kami di Indonesia," ujar Naoya Nakamura.Tidak hanya menghadirkan produk-produk terbaru, MMKSI juga memperkenalkan inovasi terbaru yaitu MIRA, Mitsubishi Virtual Assistant. MIRA akan membantu konsumen untuk mendapatkan informasi produk serta layanan Mitsubishi Motors.MMKSI menghadirkan beragam aktivitas menarik dan tentunya aman selama berpartisipasi di GIIAS 2021.Untuk harga tiket GIIAS 2021, Senin-Jumat Rp50 ribu, akhir pekan Rp100 ribu.Tiket GIIAS 2021 hanya dijual online dan tidak dijual di lokasi. Pembelian tiket masuk GIIAS 2021 dilakukan melalui aplikasi GIIAS Auto360 dengan mengunduhnya di AppStore dan Google PlayStore secara gratis.Dan untuk menekan penyebaran covid-19, setiap harinya pengunjung akan dibagi ke dalam tiga sesi yaitu pukul 11.00-14.00 WIB, 14.00-17.00 WIB, dan 17.00-20.00 WIB.Ayo, datang langsung ke booth MMKSI di GIIAS 2021 hingga 21 November.Informasi selengkapnya mengenai Mitsubishi New Xpander silakan kunjungi https://www.mitsubishi-motors.co.id/ridethelifeadventure