Omoda E5 Mulai Dijual, Indonesia Perdana di Dunia

Ekawan Raharja • 06 Februari 2024 08:50



Jakarta: PT Chery Sales Indonesia (CSI) secara resmi memulai penjualan model Chery Omoda E5 kepada konsumen di Indonesia. Peluncuran di Indonesia pun begitu spesial karena momen ini merupakan peluncuran perdana Omoda E5 di dunia. Executive Vice President PT CSI, Qu Jizong, bercerita pengembangan Omoda E5 melihat akan kebutuhan konsumen. Para insinyur di China mendesain mobil bergaya sport utility vehicle (SUV) ini untuk konsumen yang senang bepergian jauh dan selalu mengutamakan tampilan. "Konsumen Omoda E5 merupakan mereka yang ingin mencoba hal baru dan menyenangkan, seperti menjalani gaya hidup yang bernilai dan keinginan untuk merasakan sisi futuristis dan desain fashionable pada kendaraan," ujar Jizong pada Senin (5-2-2024) di Kebon Sirih Jakarta Pusat. Desain & Dimensi Omoda E5 Di atas kertas, rival dari BYD Atto 3 ini memiliki panjang 4.424 mm, lebar 1.830 mm, tinggi 1.588 mm, dan jarak sumbu roda 2.630 mm. Assistant President Director PT CSI, Zeng Shuo, bercerita untuk desainnya mengusung filosofi Light of Movement' yang terinspirasi dari cahaya dan bayangan saat terjadi sambaran petir. "Desain Omoda E5 dibuat tajam dan personalisasi siluetnya memotret energi tersebut. Kalian juga bisa melihat warisan desain melalui tampilan Omoda E5," kata Zeng Shuo di kesempatan yang sama. Dukungan Kenyamanan di Kabin Penumpang akan disajikan beragam fitur penunjang kenyamanan seperti layar sentuh dual 24,6 inch dengan fitur konektivitas Bluetooth dan USB, sistem audio Sony, Apple Carplay + Android Auto, intelligent voice interactive operation, dan juga 540°HD panoramic image. Tersedia juga enam opsi pengaturan elektrik untuk kursi pengemudi dan penumpang depan. Ada pula sunroof yang bisa membuat nuansa kabin menjadi lebih lega dan tampak mewah. Performa Kuat Khas Mobil Listrik Salah satu yang ditawarkan dari mobil listrik adalah torsi instan. Omoda E5 menawarkan daya puntir maksimal hingga 340 Nm dengan tenaga maksimalnya 204 daya kuda. Kemudian catatan akselerasi 0-100 km/jam bisa ditempuh hanya 7,2 detik saja. Namun pengemudi tidak perlu khawatir sulit untuk menjinakan tenaga tersebut karena tersedia tiga pilihan gaya berkendara (eco, sport, dan normal) yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Gunakan Baterai LFP Konsumen akan mendapatkan mobil ini dengan dukungan baterai berteknologi LFP (Lithium Ferro Phosphate). Baterai LFP yang digunakan berkapasitas 61 kWh dan dapat menempuh jarak hingga 430 km dengan metode WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure) dan 505 km dengan metode NEDC (New European Driving Cycle) untuk satu kali pengisian penuh baterai. Mobil listrik ini juga dilengkapi fitur Fast Charging yang dapat mengisi daya baterai dari 30% hingga 80 persen hanya dalam waktu kurang lebih 30 menit. Harga Omoda E5 di Indonesia PT CSI memberikan harga Omoda E5 di Rp498,8 juta (on the road Jakarta & PPN 1%). Selain mendapatkan mobil, konsumen akan mendapatkan V2L Charger, AC Charger 7kW, dan portable charger. Namun khusus untuk 1.000 konsumen pertama akan mendapatkan harga khusus sebesar Rp498,8 juta (on the road Jakarta & PPN 1%). “Tak hanya itu, pembeli pertama akan mendapatkan garansi seumur hidup (lifetime warranty) untuk motor elektrik dan baterai, dan tambahan satu tahun asuransi,” ujar Zeng Shuo.